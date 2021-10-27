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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۹

مدیر دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر سردارآسمانی منصوب شد

مدیر دبیرخانه سومین جشنواره تئاتر سردارآسمانی منصوب شد

دبیر سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی، مشاور و مدیر دبیرخانه این جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس، سیدوحید فخرموسوی دبیر سومین دوره جشنواره تئاتر سردار آسمانی طی حکمی محسن سلیمانی فارسانی را به عنوان مشاور و مسئول دبیرخانه این رویداد معرفی و منصوب کرد و دبیرخانه این جشنواره رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

محسن سلیمانی فارسانی دارای مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، بازیگر، نویسنده و کارگردان، پیش از این مدیریت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، عضویت در شورای عالی تئاتر بسیج هنرمندان، مدیریت دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر و دبیرخانه جشنواره سراسری مقاومت و داوری چندین جشنواره تئاتری را بر عهده داشته است.

سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی ویژه پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید جبهه مقاومت دی ماه سال جاری و به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5337496
فریبرز دارایی

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