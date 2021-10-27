واکنش قیس الخزعلی به حادثه تروریستی استان دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق با انتشار توییتی به جنایت تروریستی استان دیالی واکنش نشان داد.

وی در این توییت بر ضرورت پاکسازی منطقه دیالی از تروریست ها تاکید کرد.

قیس الخزعلی تصریح کرده است که این مهم با حضور و به کارگیری نیروهای حشد شعبی عراق و در کنار آن نیروهای امنیتی عراق محقق می شود.

دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق در بخش دیگری از توییت خود نسبت به اقداماتی که برای ایجاد یک فتنه فرقه ای در این منطقه انجام می شود هشدار داده است.

این در حالی است که قبلا هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق با حضور در محل حادثه تروریستی روستای الرشاد در منطقه المقدادیه در استان دیالی، گفت: برای متوقف کردن حوادثی از این دست باید به یک راهکار مشترک برسیم.

وی با اشاره به اینکه تمامی نکات مرتبط با ثبات استان دیالی را بررسی خواهد کرد، افزود: ثبات دیالی، در حقیقت، ثبات عراق است.

العامری افزود که هرگونه کاستی در بدنه نیروهای امنیتی یا هرگونه شکاف امنیتی در منطقه المقدادیه را برطرف می‌کنیم.