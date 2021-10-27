دستورالعمل درج قیمت بر کالاها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عباس تابش از ابلاغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها در هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی در بازار، درج قیمت‌های غیرقانونی و غیرواقعی بر روی کالاها است.

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان افزود: با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، و بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطلاع رسانی مستمر از قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان لازم است با تغییر در شیوه درج قیمت کالا به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرف‌کنندگان فراهم شود.

تابش بیان کرد: در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی برای به دست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عملاً قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره‌مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش است.

وی ضمن بیان اینکه نظام اطلاع رسانی قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت بین شبکه‌های مختلف توزیع را ایجاد کند اظهار کرد: این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های مصرف کنندگان برای خرید کالای با کیفیت و قیمت پایین‌تر تعریف شده است.