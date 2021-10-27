پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و با حضور هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی کشور، مراسم افتتاحیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان برگزار شد.

رحمان هوشیاری دبیر اجرایی این جشنواره اظهار کرد: خوشبختانه پانزدهمین دوره این جشنواره با استقبال بسیار زیادی از طرف هنرمندان مواجه شد و تمام تلاش ما این است که این جشنواره را با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار کنیم.

وی افزود: به دلیل شرایط کرونایی، پارسال این جشنواره به صورت مجازی برگزار شد و امسال تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که به صورت حضوری برگزار کنیم و فضای شادی و نشاط را داشته باشیم.

هوشیاری خاطرنشان کرد: امیدواریم این جشنواره دوران پساکرونا را رقم بزند و این بیماری هرچه زودتر از جامعه رخت بربندد.

دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اعلام کرد: ۲۰۷ اثر متقاضی حضور در جشنواره داشتیم که پس از بازبینی داوران ۴۱ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

هوشیاری خاطرنشان کرد: ۱۶ اثر در بخش آزاد، شش اثر در بخش آئینی سنتی، پنج اثر در بخش کودک و نوجوان، سه اثر در بخش دگرگونه، پنج اثر در بخش ویژه با محوریت پاسداشت ایثار و شهادت رزمندگان دوران دفاع مقدس و گرامیداشت مدافعان سلامت از جمله آثار حاضر در مرحله نهایی هستند.

وی افزود: ۹۳ طرح و ایده نمایشنامه برای فضاهای بیرونی نیز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که در اختتامیه از صاحبان آثار برتر تجلیل خواهد شد.

هوشیاری اعلام کرد: این جشنواره از اعتبار هنری لازم در سراسر جهان برخوردار است و ۲۷ اثر خارجی متقاضی شرکت در این دوره بودند که امسال از طریق مجازی شاهد اجرای این نمایش‌ها خواهیم بود.