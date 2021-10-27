پیش بینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباسپور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چنانچه تصمیم به بازگشایی مدارس گرفته شود نرخ کرایه سرویس مدارس را شورای شهر هر منطقه مشخص می‌کند و پیش بینی می‌شود این مبلغ نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی جامعه، سخت گیری‌ها و نظارت‌ها بر سرویس مدارس امسال بیشتر از هر زمانی است و رانندگان نمی‌توانند بیش از ۳ دانش آموز را در هر سرویس سوار کنند.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش افزود: داشتن کارت واکسیناسیون، تاییدیه از شهرداری و آموزش و پرورش هر منطقه و انجام دادن آزمایش‌های سلامت و اعتیاد از شرط‌های اصلی برای مشارکت رانندگان در طرح سرویس مدارس است.