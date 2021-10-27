به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صنایع دستی و گردشگری استان‌های البرز و قزوین که در پارک ملی ایران کوچک کرج برگزار شد، اظهار کرد: از اتاق‌های بازرگانی البرز و قزوین و ادارات کل میراث فرهنگی دو استان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه و افراد فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و در مدت کوتاهی توانستند آن را آماده میزبانی مردم کنند، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: انتخاب نام ایران کوچک برای البرز بدان معناست که این استان عصاره تمام دیدنی‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کل کشور باید باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز بیان کرد: در حوزه صنایع دستی و گردشگری قطعاً باید تمامی ظرفیت‌های صنایع دستی کشور را در البرز شاهد باشیم به گونه‌ای که مهمانان از هر نقطه از کشور که وارد البرز شدند، بتواند نمونه‌ای از صنایع دستی استان خود را در اینجا مشاهده کند و در کنار آن با صنایع دستی دیگر نقاط کشور هم آشنا شود.

برای تفسیر ایران کوچک در البرز باید کارهای مهمی در حوزه گردشگری انجام شود

وی افزود: برای تفسیر ایران کوچک در البرز باید کارهای مهمی در حوزه گردشگری انجام شود، در این بخش و همچنین صنایع دستی با کمترین سرمایه‌گذاری می‌توانیم بیشترین بهره برداری را داشته باشیم و به همین دلیل این مسئله به عنوان مطالبه عمومی مطرح است و به یقین دستگاه‌های متولی در این راه قدم بر خواهند داشت.

شاهمرادی با اشاره به اینکه دنیا به سمت صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی و مسائلی از این قبیل حرکت می‌کند، تصریح کرد: روح و روان انسان‌ها همیشه به دنبال بازگشت به گذشته و سبقه تاریخی است، به همین دلیل توجه به صنایع دستی و گردشگری حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: آنچه از دستگاه‌های متولی در استان پیگیری خواهیم کرد، بحث ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در البرز است، امید است برنامه‌هایی که تاکنون در این زمینه مد نظر قرار داده شده به طور جدی پیگیری شود تا به نتیجه لازم برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز با بیان اینکه اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای برون رفت از شرایط درگیری با این بیماری اهمیت دارد، متذکر شد: امید است با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ویروس کرونا از جامعه ریشه کن شود، چراکه تاکنون آسیب‌های زیادی را در حوزه خدمات گردشگری، صنایع دستی و بسیاری از کسب و کارها به همراه داشته است.

برخی کسب و کارها در شرایط کرونایی ورشکسته شدند

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز نیز در این مراسم اظهار کرد: البرز استانی با ظرفیت‌های فراوان است و هر گوشه‌ای از این خاک مستعد برنامه‌ریزی مدون و نگاه ویژه برای بهره‌برداری مناسب از این پتانسیل‌ها است.

وی با بیان اینکه در سطح کشور البرز را به عنوان یک استان صنعتی می‌شناسند، گفت: استان البرز در بخش‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما متأسفانه در خارج از این استان کمتر از ظرفیت‌های مذکور سخن گفته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز افزود: صنایع‌دستی و گردشگری البرز از چند زاویه از جمله نگاه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سرمایه اولیه کمتری نسبت به خیلی از مشاغل برای راه‌اندازی این کسب و کارها نیاز است و به همین دلیل تأثیر آن در کاهش ضریب جینی بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه عدد شاخص و ضریب جینی استان البرز بسیار بالا است، گفت: این مسئله موجب آسیب‌های اجتماعی و بروز دیگر مشکلات در البرز شده است، اما توسعه صنایع‌دستی، گردشگری و بوم گردی در البرز در کنار فعالیت کارخانه‌های صنعتی می‌تواند به آنجا منجر شود که دیگر اقشار جامعه نیز در چرخه اقتصادی و در نتیجه آن کاهش ضریب جینی استان مشارکت کنند.

رضایی با بیان اینکه متأسفانه در طول دو سال گذشته و تحت تأثیر درگیری با کرونا خسارت زیادی به حوزه صنایع‌دستی و گردشگری وارد شد، افزود: تحت تأثیر این آسیب‌ها بسیاری از کسب و کار در بخش صنایع‌دستی و گردشگری دچار آسیب صد درصدی و خروج از چرخه اقتصادی خود شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نام ایران کوچک را برای استان البرز برگزیدند، افزود: در کرج هم بر اساس موقعیت جغرافیایی که از سال‌ها قبل توسط مرحوم محمدصادق فاتح یزدی صنایع متعددی را ایجاد کرده بود، در یک سال قبل به همت شهرداری کرج پارک ایران کوچک افتتاح شد و امروز در این مجموعه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی و گردشگری را برگزار کرده‌ایم.

ساخت ماکت‌هایی از بناها و شاخصه‌های تاریخی در پارک ملی ایران کوچک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز بیان کرد: در پارک ملی ایران کوچک ماکت‌هایی از بناها و شاخصه‌های تاریخی استان‌های مختلف نمایش داده شده است؛ چراکه در البرز از اقوام مختلف ایران زندگی می‌کنند و باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری و استفاده شود.

وی ادامه داد: پایه‌ریزی برگزاری کارهای مشترک از جمله نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی اتاق‌های البرز و قزوین بعد از تفاهم‌نامه منعقد شده میان اتاق‌های بازرگانی دو استان پیش برده شد، البته از یک سال قبل که نخستین تفاهم‌نامه میان اتاق بازرگانی البرز و اداره کل میراث فرهنگی استان را داشتیم به دنبال حمایت از کسب و کارها در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری بوده‌ایم، در کنار آن طی جلسات متعدد هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز مقرر شد که از ظرفیت‌های استان همجوار از جمله قزوین هم استفاده کنیم.

رضایی با اشاره به اهمیت افزایش تعدد برگزاری نمایشگاه‌هایی جهت معرفی ظرفیت‌های استان‌ها توضیح داد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به دنبال مطالبه گری‌های فعالان این عرصه و حمایت از کسب و کارهای نوین است، به دنبال برگزاری سالانه چنین نمایشگاه‌هایی در قالب همکاری با دیگر استان‌ها هستیم.