روش های تشخیص پوکی استخوان/چگونه پیشگیری و درمان کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قندهاری، در خصوص چگونگی تشخیص پوکی استخوان گفت: تشخیص زودهنگام پوکی استخوان با ابتلای فرد به خستگی و درد منتشر در بدن است. در مواردی که علائم وجود دارد و در خانواده سابقه پوکی استخوان وجود داشته باشد باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود. انجام تست‌های آزمایشگاهی برای رد کردن علل ثانویه و همچنین تست سنجش تراکم استخوان می‌تواند در تشخیص کمک کند.

وی افزود: آنچه در جامعه امروزی وجود دارد و اینکه افراد در سنین جوانی نیز از این روش تشخیصی استفاده می‌کنند کاملاً نادرست است و معیارها و زمان انجام این تست‌ها به سن و سبک زندگی فرد و عوامل دیگر بستگی دارد و از طرف پزشک متخصص مشخص می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان گفت: فعالیت‌های بدنی منظم و ورزش‌های هوازی مهم‌ترین عامل در جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان هستند، پس از آن مکمل‌های غذایی تحت نظر متخصص از جمله ویتامین D۳ کلسیم و منیزیم می‌توانند کمک کننده باشند.

قندهاری در خصوص درمان پوکی استخوان تصریح کرد: درمان‌های پوکی استخوان بسیار وسیع هستند و فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی مستمر، عدم بی‌حرکتی می‌تواند در درمان مؤثر باشد. همچنین داروهای بسیاری ممکن است در دسترس باشند که برای هر فرد مناسب‌ترین آن از طرف پزشک تجویز می‌شود. از داروهایی که هفته‌ای یک بار و خوراکی هستند تا داروهای تزریقی روزانه هر ۶ ماه و سالیانه که بر اساس شرایط بیمار تجویز و مؤثر هستند.