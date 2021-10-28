به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شد. بررسی نمودارها نشان می‌دهد که این شاخص در سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد و درسال ۹۸ نیز ۳۳.۷ درصد افزایش داشته است.

بانک‌ها سال گذشته ۳۵۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های نزد خود را به بانک مرکزی واگذار کردند. این رقم ۳۶.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ متوقف نشد و در سه ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود. میزان سپرده بانک‌ها در پایان فصل اول امسال برابر ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود.