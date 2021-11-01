به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی یا صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به دریافت تصویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک مرکزی یا تأییدیه صادره توسط شرکت سازمان اقتصاد اسلامی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بلامانع است.

همچنین ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه با مجموع سپرده‌های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال، موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده «۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی در چارچوب شرایط به این شرح خواهد بود:

۱. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند «مدارک و مستندات مربوط به آگهی تأسیس»، «نسخه اصلی اساسنامه»، «اصل آگهی ثبتی تأسیس»، «اصل آگهی روزنامه رسمی»، «صورت‌های مالی حسابرسی شده»، «نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز»، «صورت وضعیت حساب‌های بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل» و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوق‌های قرض‌الحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در حال حاضر به آن‌ها خدمات بانکی ارائه می‌نمایند، دریافت کرده و پس از صحت‌سنجی، مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.

۲. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در مقاطع زمانی ۳ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حساب صندوق‌های قرض‌الحسنه با مجموع سپرده‌های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال و صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.

۳. چنانچه منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول، بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال شود، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریه‌ای به صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تأییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام می‌نماید. چنانچه ظرف مدت یک ماه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مزبور درخواست خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارائه ندهند، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید با ارسال ابلاغیه، ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه یاد شده را ممنوع نماید.

۴. در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوق‌های قرض‌الحسنه خدمات بانکی ارائه نمایند، اطلاعات مذکور را در زمان‌های مقرر به بانک مرکزی ارسال ننموده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه نمایند، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد.