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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۹

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد خبر داد؛

عرضه بنزین آزاد در تمام پمپ بنزین‌های یزد

عرضه بنزین آزاد در تمام پمپ بنزین‌های یزد

یزد- مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی یزد گفت: در حال حاضر تقریبا تمام پمپ بنزین‌های یزد سوخت آزاد ۳ هزار تومانی به مردم عرضه می‌کنند و مشکلی در این زمینه نیست.

عبدالرضا انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بالغ بر ۱۰۰ پمپ بنزین در استان یزد اظهار داشت: از زمان بروز مشکل کار همکاران ما برای دستی و آفلاین کردن جایگاه‌ها آغاز شد و در حال حاضر تقریباً تمام ۱۰۰ پمپ بنزین یزد، در حال عرضه سوخت هستند.

وی عنوان کرد: مردم در سراسر استان یزد مشکلی برای دریافت سوخت آزاد ۳ هزار تومانی ندارد اما هنوز مشکلاتی برای عرضه سوخت سهمیه بندی در اغلب جایگاه‌ها وجود دارد.

انتظاری از تلاش برای انصال نازل‌های سوخت به سیستم هوشمند عرضه سوخت خبر داد و گفت: در حال حاضر مشکل در ۲۲ جایگاه برطرف شده و مردم می توانند با ارائه کارت سوخت در این جایگاه‌ها، بنزین ۱۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد ادامه داد: تیم‌های متخصص برای رفع مشکل در پمپ بنزین‌های استان مستقر شده‌اند و به زودی این مشکل در سراسر استان رفع خواهد شد.

وی از صبوری و همکاری مردم یزد قدردانی کرد و گفت: رفع این مشکل اولویت اصلی ماست و از همکاری سایر دستگاه‌ها برای رفع نقایص موجود استفاده می کنیم.

کد مطلب 5338009

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