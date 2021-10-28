عبدالرضا انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بالغ بر ۱۰۰ پمپ بنزین در استان یزد اظهار داشت: از زمان بروز مشکل کار همکاران ما برای دستی و آفلاین کردن جایگاه‌ها آغاز شد و در حال حاضر تقریباً تمام ۱۰۰ پمپ بنزین یزد، در حال عرضه سوخت هستند.

وی عنوان کرد: مردم در سراسر استان یزد مشکلی برای دریافت سوخت آزاد ۳ هزار تومانی ندارد اما هنوز مشکلاتی برای عرضه سوخت سهمیه بندی در اغلب جایگاه‌ها وجود دارد.

انتظاری از تلاش برای انصال نازل‌های سوخت به سیستم هوشمند عرضه سوخت خبر داد و گفت: در حال حاضر مشکل در ۲۲ جایگاه برطرف شده و مردم می توانند با ارائه کارت سوخت در این جایگاه‌ها، بنزین ۱۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد ادامه داد: تیم‌های متخصص برای رفع مشکل در پمپ بنزین‌های استان مستقر شده‌اند و به زودی این مشکل در سراسر استان رفع خواهد شد.

وی از صبوری و همکاری مردم یزد قدردانی کرد و گفت: رفع این مشکل اولویت اصلی ماست و از همکاری سایر دستگاه‌ها برای رفع نقایص موجود استفاده می کنیم.