هشدار سطح نارنجی برای تشدید سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل هواشناسی خوزستان بعد از ظهر امروز با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط وقت روز جمعه هفتم آبان در استان و اعلام هشدار سطح نارنجی گفت: این سامانه همراه با رعد و برق، احتمال ریزش تگرگ و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای به همراه دارد.

محمد سبزه زاری با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا اواخر وقت روز یکشنبه نهم آبان در استان افزود: منطقه اثر این سامانه در ارتفاعات شمال، شمال شرق، شرق استان یعنی حسینیه، سردشت و شهیون دزفول، لالی، قلعه خواجه، اندیکا. ایذه، دهدز و باغملک خواهد بود.

وی به احتمال شکستگی درختان، صاعقه و کاهش دید موقتی و احتمال آب‌گرفتگی و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق، طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق کوهستانی اشاره کرد و نسبت به در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از رعد و برق و تگرگ، وزش باد و صاعقه هشدار داد.

سبزه زاری افزود: همچنین با توجه افزایش سرعت باد و ارتفاع موج از امروز تا هشتم آبان در شمال خلیج‌فارس مناطق ساحلی و فراساحلی احتمال افزایش ارتفاع موج تا ۶ فوت نیز وجود دارد که موجب پاره شدن تورهای صیادی، احتمال غرق شدن قایق‌های کوچک و شناورهای سبک می‌شود.

وی در این زمینه نسبت به ممنوعیت تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ممانعت از انجام فعالیت‌های شیلاتی و محدود کردن انجام فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل به ساکنان منطقه توصیه کرد.