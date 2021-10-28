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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۲۵

معاون حقوقی قوه قضائیه:

آمار بالای بیکاری در مسجدسلیمان قابل پذیرش نیست

آمار بالای بیکاری در مسجدسلیمان قابل پذیرش نیست

مسجدسلیمان- معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قابل پذیرش نیست که شهرستان مسجدسلیمان با آمار بالای چهل تا پنجاه درصد بیکاری مواجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مسجدسلیمان گفت: قابل پذیرش نیست که این شهرستان با آمار بالای چهل تا پنجاه درصد بیکاری مواجه باشد آن هم با ظرفیت بالایی که دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه تأکید کرد: باید همه ما پای کار بیاییم تا بررسی شود با وجود این همه امکانات و ظرفیت چرا این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز رئیس قوه قضائیه به همراه هیئتی وارد خوزستان شد.

در این سفر معاون اول قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور در محل دادگستری استان و رئیس دیوان عدالت اداری در مجتمع قضائی شهید تندگویان، دادستان کل کشور در بندر امام خمینی، معاون اجتماعی قوه قضائیه در کارون، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دزفول، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اندیمشک، معاون قضائی قوه قضائیه در آبادان و خرمشهر، رئیس شورای حل اختلاف کشور در شوش و معاون حقوقی قوه قضائیه در مسجدسلیمان حضور پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 5338287

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    نظرات

    • نظرپور قندعلی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
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      مشکل کل کشور فقر بیکاری نداری دزدی معتادی درکشور رواج تنها مسجدسلیمان نیست

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