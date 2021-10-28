آمار بالای بیکاری در مسجدسلیمان قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مسجدسلیمان گفت: قابل پذیرش نیست که این شهرستان با آمار بالای چهل تا پنجاه درصد بیکاری مواجه باشد آن هم با ظرفیت بالایی که دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه تأکید کرد: باید همه ما پای کار بیاییم تا بررسی شود با وجود این همه امکانات و ظرفیت چرا این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز رئیس قوه قضائیه به همراه هیئتی وارد خوزستان شد.

در این سفر معاون اول قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور در محل دادگستری استان و رئیس دیوان عدالت اداری در مجتمع قضائی شهید تندگویان، دادستان کل کشور در بندر امام خمینی، معاون اجتماعی قوه قضائیه در کارون، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دزفول، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اندیمشک، معاون قضائی قوه قضائیه در آبادان و خرمشهر، رئیس شورای حل اختلاف کشور در شوش و معاون حقوقی قوه قضائیه در مسجدسلیمان حضور پیدا خواهند کرد.