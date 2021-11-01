  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۳

بدنبال افزایش شدید قیمت سوخت؛

آلمانی‌ها برای پرکردن باک خودرو به کشورهای همسایه می‌روند!

آلمانی‌ها برای پرکردن باک خودرو به کشورهای همسایه می‌روند!

افزایش قیمت سوخت در اروپا باعث شده برخی از شهروندان این قاره برای پر کردن باک خودروهای خود در پاییز جاری به کشورهای همسایه مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، افزایش قیمت سوخت در اروپا باعث شده است تا برخی از شهروندان این قاره برای پر کردن باک خودروهای خود در پاییز جاری به کشورهای همسایه مراجعه کنند.

علی‌رغم هزینه این سفرها هر روز تعداد آلمانی‌های بیشتری از مرزهای همسایگان خود به دنبال بنزین ارزان‌تر عبور می‌کنند.

قیمت بنزین آلمان به حدود ۲ یورو برای هر لیتر رسیده است. این به معنای این است که پر کردن یک باک بنزین در حال حاضر ۲۰ یورو گران‌تر از همسایگانی نظیر لهستان، اتریش و یا جمهوری چک تمام خواهد شد.

نظرسنجی جدید نشان می‌دهد با افزایش قیمت‌ها و تداوم پیش‌بینی‌های ناامیدکننده برای پایین آمدن آنها، آلمانی‌هایی بیشتری مایلند سفرهای طولانی خرید سوخت را انجام دهند.

بالا بودن قیمت سوخت در آلمان بحث‌هایی را در بین سیاست‌مداران این کشور برای تغییر در سیاست‌گذاری انرژی به وجود آورده است. در حال حاضر بالا بودن مالیات و تعرفه سوخت باعث شده است افزایش قیمت‌ها تشدید شود. برخی معتقدند باید مالیات و تعرفه سوخت برای پایین آمدن قیمت‌های سوخت و متعاقب آن قیمت سایر کالاها کاهش داده شود اما برخی دیگر معتقدند این اقدام روند تغییر به سوی انرژی‌های پاک را به مخاطره می‌اندازد.

کد مطلب 5338472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها