به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، افزایش قیمت سوخت در اروپا باعث شده است تا برخی از شهروندان این قاره برای پر کردن باک خودروهای خود در پاییز جاری به کشورهای همسایه مراجعه کنند.

علی‌رغم هزینه این سفرها هر روز تعداد آلمانی‌های بیشتری از مرزهای همسایگان خود به دنبال بنزین ارزان‌تر عبور می‌کنند.

قیمت بنزین آلمان به حدود ۲ یورو برای هر لیتر رسیده است. این به معنای این است که پر کردن یک باک بنزین در حال حاضر ۲۰ یورو گران‌تر از همسایگانی نظیر لهستان، اتریش و یا جمهوری چک تمام خواهد شد.

نظرسنجی جدید نشان می‌دهد با افزایش قیمت‌ها و تداوم پیش‌بینی‌های ناامیدکننده برای پایین آمدن آنها، آلمانی‌هایی بیشتری مایلند سفرهای طولانی خرید سوخت را انجام دهند.

بالا بودن قیمت سوخت در آلمان بحث‌هایی را در بین سیاست‌مداران این کشور برای تغییر در سیاست‌گذاری انرژی به وجود آورده است. در حال حاضر بالا بودن مالیات و تعرفه سوخت باعث شده است افزایش قیمت‌ها تشدید شود. برخی معتقدند باید مالیات و تعرفه سوخت برای پایین آمدن قیمت‌های سوخت و متعاقب آن قیمت سایر کالاها کاهش داده شود اما برخی دیگر معتقدند این اقدام روند تغییر به سوی انرژی‌های پاک را به مخاطره می‌اندازد.