استقلال حرفهای زیادی خواهدداشت/تراکتور هفته به هفته بهتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری قبل از دیدار برابر استقلال تهران در هفته سوم لیگ برتر گفت: به دور از هر اتفاقی فردا بازی جذاب و سنگینی برگزار خواهد شد. سال گذشته هم دو تیم در رده سوم و چهارم جدول بودند و این حساسیتهای زیادی را برای این بازی به وجود آورده است.
وی افزود: استقلال را یک تیم خوب دیدم. نتایج خوبی گرفته و بازیکنان خوبی را هم در اختیار دارد و فکر میکنم اگر بازیکن جدید این تیم که رزومه خوبی هم دارد فردا بازی کند، شرایط برای ما سختتر خواهد شد.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در ادامه خاطرنشان کرد: منهای بازی اول که پنجره نقل و انتقالات ما بسته بود و نتوانستیم از بازیکنانمان به طور کامل استفاده کنیم، اما برای این دیدار آماده هستیم. خصوصاً در بازی اول از جوانانی استفاده کردیم که در پستهای حساس هستند و در تلاش هستیم بتوانیم در دیدارهای آینده نتایج بهتری را کسب کنیم.
کریمی تأکید کرد: در بازی اول سه امتیاز را از دست دادیم اما در بازی دوم توانستیم به یک برد پر گل دست پیدا کنیم و اعتقاد دارم بازی فردا بسیار سنگین و مهم خواهد بود و هوادارانی که از گیرندههایشان این دیدار را تماشا میکنند شاهد یک بازی جذاب خواهند بود.
وی در مورد نحوه برگزاری لیگ بیست و یکم اظهار داشت: مسابقات لیگ معمولاً تعطیلیهایی در پی خواهد داشت. بازیهای تیم ملی، مراسمهای خاصی که ویژه فوتبال ماست و … اینها باعث میشود که لیگ دچار وقفههای کوتاه شود. اعتقاد دارم با تلاش گستردهای که سازمان لیگ انجام میدهد و تجربه بالایی که در امر برگزاری بازیها به دست آوردهاند، نقایص برطرف خواهد شد و سال به سال شاهد لیگ بهتری خواهیم بود.
سرمربی تراکتور تبریز در خصوص تبلیغات محیطی و حق پخش صدا و سیما تصریح کرد: در تمام دنیا به جز کشور ما همه از تبلیغات محیطی و حق پخش استفاده میکنند. به جز این شرایط مالی برای تیمها وجود ندارد. تیمهای دولتی تقریباً تکلیفشان مشخص است اما تیمهای خصوصی برای چرخیدن چرخ فوتبالشان نیاز به درآمدهای این چنینی دارند. امیدوارم این اتفاق برای فوتبال ما رخ دهد. سرمایه گذاری در فوتبال خوب است اما با شرایطی که فوتبال ما دارد این کار بسیار هزینه بر و سنگین خواهد بود.
کریمی گفت: با شناختی که از رئیس سازمان صدا و سیما دارم و می دانم علاقه مند به ورزش است خواهش میکنم در خصوص حق پخش به داد فوتبال برسد تا ان شاءالله شاهد فوتبالی بهتر و زیباتر باشیم.
وی افزود: تیمهای خصوصی هزینههای زیادی میکنند. به عنوان نمونه تراکتور با مدیریت زنوزی هزینههای زیادی کرده اما چیزی برای مالک باشگاه باقی نمیماند. بنابراین نیاز است که حق پخش و تبلیغات محیطی در اختیار تیمها قرار بگیرد تا بتوانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند.
کریمی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی نفرات خود را برای دیدار برابر استقلال در اختیار دارید یا خیر؟ گفت: عباس زاده مصدوم است و به این دیدار نخواهد رسید. هادی محمدی در تمرین آخر شرکت کرده و امشب مشخص خواهد شد که میتواند بازی کند یا خیر. تیم ما شرایط سختی را تجربه کرده. بازیکنان زیادی از جمع ما خارج شدند اما این تیم کیفیت بالایی دارد و امیدوارم بتوانیم در ادامه راه به پیروزیهای خوبی دست پیدا کرده تا کسب سهمیه آسیایی را دوباره به دست آوریم.
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