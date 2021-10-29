شوراها برای افزایش رضایت عمومی تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در همایش مسئولان، دبیران و امور بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه باید رابطه خوبی با مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا شکل بگیرد، اظهار کرد: هم‌اکنون که ابتدای کار شورای اسلامی شهر است، باید براساس برنامه و اصول میان شورای ائتلاف با شورای اسلامی شهر تهران رابطه خوب و صمیمانه‌ای برقرار شود.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هدف فعالیت این شورا را کسب رضایت الهی و مردم دانست و تأکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها ارتباط مستقیم با خدمات شهری مورد نیاز مردم دارند و رضایتی که می‌توانند برای مردم ایجاد کنند، موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران متذکر شد: می‌توان گفت که به دست آوردن رضایت عمومی نیازمند ارائه خدمات مناسب از طرف شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها است و در غیر این صورت رضایت عمومی حاصل نخواهد شد.

چمران با اشاره به نتایج انتخابات گذشته شوراهای اسلامی شهر، افزود: حدود ۸۰ درصد منتخبین شوراهای اسلامی شهر افرادی بودند که توسط شورای ائتلاف معرفی شدند، لذا انتظار مردم از این شورا با شورای قبلی متفاوت است. در شوراهای قبلی کسی از آنها انتظاری نداشت هم‌چنان که در پایان دوره مردم با زیر ۱۰ صد با آنها مواجه شدند، که این نکته نشان‌دهنده این بود که مردم از این شوراها راضی نبودند.

وی با اشاره به تغییر دیدگاه مردم به شوراهای اسلامی شهر، تصریح کرد: با روی کار آمدن نیروهای انقلاب در شوراهای شهر انتظارات مردم از این شورا نیز تغییر کرد. در حقیقت مردم با همان نگاهی که نسبت به شوراهای قبلی داشتند، به شورای فعلی نگاه نمی‌کنند.

چمران یادآور شد: در حقیقت شوراهای اسلامی شهر باید در راستای رضایت عمومی و دور کردن عوامل نارضایتی تلاش کنند؛ از این‌رو شورای ائتلاف می‌تواند در مواردی از قبیل ایجاد رضایت عمومی به شوراهای اسلامی شهر کمک فکری کند.

شهردار تهران نیز در این همایش با اشاره به هم‌سویی فکری ایجاد شده در اکثریت مسئولان فعلی کشور، این یک‌پارچگی را عاملی دانست که می‌تواند ظرفیت بزرگی را برای خدمت به مردم فراهم کند.

علیرضا زاکانی افزود: الان همه ظرفیت‌ها در مجلس، دستگاه قضائی، دولت و شوراهای اسلامی شهر و روستا امکانی را فراهم کرده است که ما یک اقدام اساسی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب انجام بدهیم.

زاکانی گفت: قاعدتاً آنچه مطلوب است، تحقق بیانیه گام دوم است و برای رسیدن به این هدف، به یک تحول همه‌جانبه نیاز است؛ اگر به این نیاز پاسخ معتبر ندهیم، حتماً نمی‌توانیم قدم محکمی برداریم و به اهداف بیانیه گام دوم برسیم.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه بدیهی است ستون خیمه انقلاب، امام جامعه است، افزود: در عین حال در عرصه اجرا پرچم در دستان آقای رئیسی است و همه باید توجه کنند چگونه می‌توانند به او کمک کنند تا موفق شود. دستگاه قضائی، مجلس، شوراها و همه مجموعه‌ها باید کمک کنند دولت بتواند بر مدار تحولی خودش گام بلندی بردارد.

وی با برشمردن مشکلات متعددی که امروز کشور با آن مواجه است، ادامه داد: یک فرصت تاریخی فرا روی من و شماست که باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

گفتنی است، در روز دوم این همایش مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی و عضو شورای ائتلاف نیز تحلیلی از وضعیت سیاسی داخل کشور را برای حاضران ارائه کرد.

فاطمه قاسم‌پور، مسئول امور بانوان شورای ائتلاف و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان رویکردهای پیش روی کمیته بانوان پرداخت و وضعیت فعالیت بانوان را در شورای ائتلاف رو به پیشرفت توصیف کرد.

رضا داوری عضو شورای ائتلاف و مسئول رسانه و فضای مجازی دیگر سخنران روز دوم همایش بود که برخی محورهای رسانه‌ای و عملیات روانی مخالفان جمهوری اسلامی برای اثرگذاری بر افکار عمومی مردم را برای مهمانان این همایش ریشه‌یابی کرد و راهکارهایی را برای مقابله با این اقدامات ارائه داد.

در پایان نیز «قدیمی، معاون امور استان‌ها» بر ترمیم و تکمیل اعضای هیئت مؤسس در سطح استان و شهرستان، ادامه ثبت‌نام برای عضویت در مجامع عمومی و منتخب، تکمیل شوراهای شهرستانی در شهرهایی که شورای موقت شکل گرفته بود، آمادگی تشکیل مجامع استانی و ملی، شناسایی، آموزش و کادرسازی در سطوح مختلف تشکیلات برای کمک به مسئولین قوای سه‌گانه را در کنار جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات برای چگونگی کمک به دولت و سایر مسئولان از اصلی‌ترین وظایفی دانست که باید توسط شورای ائتلاف استان‌ها پیگیری شود.