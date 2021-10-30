حضور ۲ گروه نمایش گیلان در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقش تئاتر و نمایش و تأثیرات اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: بسیاری از مفاهیم و فرهنگ‌ها، باور و ارزش‌ها را می‌توان در قالب تئاتر برای جامعه به نمایش گذاشت و شاهد تأثیرات مثبت آن بود.

وی در ادامه به کارکردهای اجتماعی تئاتر اشاره و با بیان اینکه از این هنر ارزشمند در همه مناسبت‌ها و با همه موضوعات می‌توان استفاده کرد، گفت: تئاتر ابزاری برای روایت رویدادها، فرهنگ‌ها، باورهای فکری و مذهبی یک ملت بوده و با توجه به ارتباط نزدیک میان بازیگران تئاتر و تماشاگران این تأثیرگذاری ملموس‌تر است.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه این تأثیرات در اجراهای خیابانی بیشتر به نمودار می‌شود، افزود: اجرای تئاتر و نمایش‌های خیابانی با توجه به حضور عامه مردم و فاصله نزدیک و صمیمی با اجرا کنندگان می‌تواند یک همگرایی اجتماعی ایجاد کرده و مؤثرتر باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در استان کردستان هستیم، اضافه کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌های هنری در همه بخش‌ها به ویژه اجراهای صحنه‌ای و خیابانی دو نمایش از استان گیلان در این جشنواره حضور دارند.

مصباح ادامه داد: نمایش «چهارشنبه خاتون» کاری از گروه «همزاد» به نویسندگی «نگار نادری» و کارگردانی «آرزو علیپور» از لاهیجان و «هلونه» کاری از گروه «تی تی» به نویسندگی «میلاد حسین‌زاده» و کارگردانی «محمدرضا جعفری لفوت» از آستانه اشرفیه در این دوره از جشنواره حضور دارند.

برگزاری سی و سومین جشنواره تئاتر استان گیلان

وی با بیان اینکه پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در بخش‌های آزاد، آئینی و سنتی، کودک و دگرگونه های اجرایی برگزار می‌شود، گفت: دو نمایش گیلان در بخش آئینی و سنتی اجرا می‌کنند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه این جشنواره از پنجم آغاز و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد، افزود: با توجه به شرایط کرونایی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی گروه‌ها تنها سه روز در مریوان حضور داشته و اجرای نمایش می‌کنند و دو نفر از هر گروه می‌توانند تا مراسم اختتامیه مریوان حضور داشته باشند.

مصباح با بیان اینکه استان گیلان نیز سابقه درخشانی در برگزاری جشنواره‌های مختلف با موضوع تئاتر به ویژه تئاتر خیابانی است، گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا گیلان به میزبانی شهر لاهیجان ۱۰ دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند را اجرا کرده بود که هر ساله شاهد استقبال خوب استان‌ها از این جشنواره بودیم.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره طی دو سال گذشته به واسطه شیوع ویروس کرونا تعطیل شده است، اضافه کرد: در تلاش هستیم با عادی شدن وضعیت و کم شدن خطر انتشار و انتقال ویروس کرونا این جشنواره نیز برگزار شود.

مصباح همچنین به برگزاری سی و سومین جشنواره تئاتر استان گیلان اشاره و اظهار کرد: فراخوان شرکت در این جشنواره نیز منتشر شده و گروه‌های می‌توانند برای حضور در این جشنواره تا ۱۵ آبان ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.