عیار قشقایی در انزلی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور برای نماینده استان فارس با تب و تاب خاصی آغاز شد.

آنها فصل را با مهرداد خادمی آغاز کردند و موفق شدند در بوشهر دست به کار بزرگی بزنند و شاهین باسابقه را با نتیجه ۲ بر ۱ از پیش رو بردارند.

اما ناگهان خبر استعفا یا جدایی خادمی از جمع یاران قشقایی همه را متعجب کرد و رسانه باشگاه بدون اعلام دلایل این اتفاق، تنها به عبارت «جدایی با توافق طرفین» اکتفا کرد و بلافاصله مهدی رجب زاده جایگزین خادمی در تیم قشقایی شد.

نماینده فارس با رجب زاده هم دست به کار بزرگی زد و تیم لیگ برتری سایپا را که امسال در لیگ آزادگان توپ خواهد زد، در شیراز با تک گل افشین امیری از پیش رو برداشت تا شهدای قشقایی با ۶ امتیاز و تنها بدلیل تفاضل گل کمتر نسبت به خیبرخرم آباد، در رده دوم جدول قرار بگیرد.

یاران قشقایی در شرایطی گام به هفته سوم می‌گذارند که باید روز یکشنبه، ۹ آبان در بندرانزلی مقابل ملوانی صف آرایی کنند که در هفته نخست با ۲ گل از سد آرمان گهر سیرجان گذشت و در هفته دوم نیز مقابل شهرداری همدان بدون گل متوقف شد و با ۴ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.

باتوجه به تغییر و تحولات سریعی که در تیم قشقایی اتفاق افتاد و این تیم با دو سرمربی و دو تفکر متفاوت به ۶ امتیاز دست یافته، قطعاً یاران رجب زاده در انزلی مقابل ملوان باانگیزه که با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم می‌کند محک جدی خواهند خورد و به نوعی می‌توان گفت تا حدود زیادی عیار این تیم مشخص می‌شود.