  1. استانها
  2. فارس
۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

عیار قشقایی در انزلی مشخص می شود

عیار قشقایی در انزلی مشخص می شود

شیراز-تیم فوتبال شهدای قشقایی شیرازدرهفته سوم لیگ آزادگان، روز یکشنبه باید یکی ازمهمترین بازی های نیم فصل خود را در انزلی مقابل قوهای سپید برگزار کند تا عیار قشقایی ها در این دیدار مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور برای نماینده استان فارس با تب و تاب خاصی آغاز شد.

آنها فصل را با مهرداد خادمی آغاز کردند و موفق شدند در بوشهر دست به کار بزرگی بزنند و شاهین باسابقه را با نتیجه ۲ بر ۱ از پیش رو بردارند.

اما ناگهان خبر استعفا یا جدایی خادمی از جمع یاران قشقایی همه را متعجب کرد و رسانه باشگاه بدون اعلام دلایل این اتفاق، تنها به عبارت «جدایی با توافق طرفین» اکتفا کرد و بلافاصله مهدی رجب زاده جایگزین خادمی در تیم قشقایی شد.

نماینده فارس با رجب زاده هم دست به کار بزرگی زد و تیم لیگ برتری سایپا را که امسال در لیگ آزادگان توپ خواهد زد، در شیراز با تک گل افشین امیری از پیش رو برداشت تا شهدای قشقایی با ۶ امتیاز و تنها بدلیل تفاضل گل کمتر نسبت به خیبرخرم آباد، در رده دوم جدول قرار بگیرد.

یاران قشقایی در شرایطی گام به هفته سوم می‌گذارند که باید روز یکشنبه، ۹ آبان در بندرانزلی مقابل ملوانی صف آرایی کنند که در هفته نخست با ۲ گل از سد آرمان گهر سیرجان گذشت و در هفته دوم نیز مقابل شهرداری همدان بدون گل متوقف شد و با ۴ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد.

باتوجه به تغییر و تحولات سریعی که در تیم قشقایی اتفاق افتاد و این تیم با دو سرمربی و دو تفکر متفاوت به ۶ امتیاز دست یافته، قطعاً یاران رجب زاده در انزلی مقابل ملوان باانگیزه که با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم می‌کند محک جدی خواهند خورد و به نوعی می‌توان گفت تا حدود زیادی عیار این تیم مشخص می‌شود.

کد مطلب 5339116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار