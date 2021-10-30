واکنش بسیج دانشجویی به وقایع دستیاری در یک بیمارستان آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این بیانیه یادآور شده است: «اصلاح آموزش پزشکی عمومی و تخصصی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در بین مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح شده است.

تلاش تمام مسئولین مرتبط با این حیطه بایستی همواره بر این موضوع متمرکز باشد که خروجی دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها به قاعده و نه به طور استثنا «دکتر قریب» باشند. طبیبانی که نه فقط به فکر درمان جسم، بلکه در اندیشه درمان روح بیمار نیز باشند.

حواشی اخیر پیرامون رفتار یکی از دستیاران تخصصی رشته ارتوپدی بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسائل دیگری من‌جمله خودکشی یک دستیار دیگر این بیمارستان (که یازدهمین مورد فوت در سال جاری بود) و انصراف تعدادی از دستیاران (که مبتلا به برخی رشته‌ها و بیمارستان‌های دیگر نیز است) بسیج دانشجویی را بر آن داشت تا به اختصار مواردی را در این خصوص ذکر کند:

۱) رسانه‌ای شدن اقدامات غیرانسانی دستیار مذکور نوک کوه یخ معضلات متعدد دستیاران تخصصی در سراسر کشور است که واکنش‌های متعددی برانگیخت و وجدان بسیاری از مردم، جامعه پزشکی و دانشگاهیان را جریحه‌دار کرد.

بسیج دانشجویی ضمن اعلام اعتراض نسبت به رفتار دستیار مذکور، با توجه به تعدد رفتارهای هنجارشکن وی در طول سالیان اخیر، حداقل اقدام لازم را اخراج وی از دانشگاه و نیز پیگیری درخصوص لغو پروانه طبابت وی می‌داند؛ زیرا حرفه پزشکی به هیچ عنوان نباید محلی برای فعالیت این افراد باشد.

ضمناً بسیج دانشجویی اعتراض خود را نسبت به برخی اعضای هیئت علمی که از اقدامات غیراخلاقی وی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حمایت کرده و نیز کمیته انضباطی دانشگاه که علی‌رغم توالی رفتارهای ناشایست وی، تنها به تذکر و توبیخ اکتفا کرده، اعلام می‌دارد و تا آخرین لحظه پیگیر این موضوع از مسئولین دانشگاه خواهد بود.

۲) البته ذکر این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که اقدام مذکور هرچند لازم است؛ اما پایان رفتارهای مشابه برخی اعضای هیئت علمی و دستیاران تخصصی در بیمارستان‌های مختلف، نیازمند بررسی ریشه‌ای و اقدامات ساختاری است که بسیج دانشجویی به زودی در بیانیه جداگانه‌ای به آن‌ها خواهد پرداخت.

به عنوان مثال؛ عدم حضور مکفی برخی اعضای هیئت علمی در بیمارستان‌ها، رعایت‌نکردن قانون «تمام وقت جغرافیایی» و حضور در بخش خصوصی باعث فشار بیش از حد به دستیاران و کاورزان می‌شود.

الزام به حضور اساتید در بخش‌های درمانی به صورت تمام وقت با روش‌هایی مانند ثبت اثر انگشت و … (که در برهه‌ای به صورت ناقص اجرا شد) می‌تواند مؤثر باشد. بدون شک قانون‌شکنی افرادی که در رأس این ساختار قرار دارند، فضا را برای تخلفات سایرین فراهم می‌آورد.

۳) لازم به ذکر است در فضای مجازی شائباتی درخصوص انتساب این فرد به برخی نهادها و شجره طیبه بسیج ایجاد شده است.

باید این نکته را گوشزد کرد که الگوی بسیجیان، دانشجویان پزشکی همچون شهید احمدرضا احدی هستند که جان خود را در راه دفاع از آرمان‌ها فدا کردند. بسیجیان در منش و رفتار به جوانانی همچون محسن حججی و مصطفی صدرزاده اقتدا می‌کنند و برخی ظاهرسازی‌ها و سالوسی‌ها نباید معیاری برای انتساب افراد باشد.

در پایان ضمن تأکید مجدد بر پیگیری بسیج دانشجویی درخصوص برخورد شدید با این فرد، اصلاح ریشه‌ای را جهت کاهش موارد مشابه در میان برخی اساتید و دستیاران که باعث بدنامی مدافعان سلامت شده است، مطالبه خواهد کرد.