هزاران نفر با ساخت سد تنگ سرخ بشار مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از مردم بویر احمد و دنا با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ساخت سد تنگ سرخ بشار و پروژه انتقال آب به فارس شدند. در بیانیه این کارزار که خطاب به رئیس دولت، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته شده، آمده است:

«ما ملت شهیدپرور بویراحمد و دنا، از سال ۱۳۴۲ همراه با نهضت اسلامی بوده و چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در هشت سال دفاع مقدس، سربازان دفاع از وطن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. لذا درخواست داریم ضمن توجه به موارد زیر، اجازه ندهید با احداث سد تنگ سرخ بشار که موجب خسارات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست انسانی و طبیعی شده و در مغایرت با اصل ۵۰ قانون اساسی است، اصلی‌ترین منبع حیاتی ما یعنی رودخانه بشار دچار نابودی شود. لذا لازم دیدیم جهت اطلاع و صدور دستورات لازم نکاتی را معروض داریم:

۱. برخلاف آنچه ادعا می‌شود، طبق ارزیابی‌های مستقل، سد تنگ سرخ بشار طی ده سال گذشته کمتر از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی این ده سال فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده است، اما متأسفانه در دوران بازنشستگی ریاست سابق محیط‌زیست تا انتصاب ریاست جدید، این سازمان در اقدامی خلاف نظر ده ساله‌اش، برای این سد مجوز صادر کرده است. لذا خواهشمندیم نسبت به لغو مجوز صادرشده که بی‌توجه به سوابق مخالفت ده ساله بوده و در روندی دارای اشکال صادر شده، دستور لازم صادر شود.

۲. خواهشمندیم با توجه به اینکه سد تنگ سرخ بشار در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی بوده است، دستور فرمائید نسبت به حذف ردیف بودجه این سد به خاطر مغایرت با قانون اقدام شود.

۳. در باور عمومی این شبهه وجود دارد که هدف از احداث این سد در منطقه تنگ سرخ، کوچ دادن ساکنین چندین روستای منطقه است تا بعد از اینکه این منطقه فاقد سکنه شد و معارضی نداشت، منطقه تنگ سرخ و منطقه گردشگری خرم‌ناز از شهرستان‌های بویراحمد و دنا جدا شده و به فارس الحاق شود. لذا خواهشمندیم در صورتی که هدف این نیست دستور فرمائید پیگیری شود که این سد از چند کیلومتر پایین‌تر از محل کنونی آن تا بعد از پاتاوه (هر مکانی که کارشناسان مابین این صد کیلومتر فاصله مناسب دیدند) احداث شود تا چندین روستا و صدها هکتار باغ زیر آب نرود و صدها نفر شغل اجدادی خود را که کشاورزی و باغ‌داری و دامپروری است از دست ندهند.

۴. همان طور که می‌دانید پروژه‌های انتقال آب در کشور نه‌تنها شکست خورده و مشکلی را حل نکرده، بلکه حتی بعضاً باعث خسارت به سرمایه اجتماعی نظام و ضربه به وفاق ملی شده است. لذا خواهشمندیم با هر نوع و هر میزان انتقال آب از رودخانه بشار به استان فارس مخالفت شود، چراکه باعث خسارت دیدن و از بین رفتن تنها منبع آبی صدها هزار نفر از اهالی پایین دست رود و مهاجرت اجباری آن‌ها به شهر یاسوج خواهد شد که خسارات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.»