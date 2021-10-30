معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی رجبعلی برزویی را به عنوان معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.

در این حکم انتصاب آمده است؛

با اعتماد به فضل الهی و نظر به شایستگی علمی و تعهد دینی و انقلابی جنابعالی در حوزه علم و فناوری و بنا به پیشنهاد قائم مقام و دبیر ستاد علم و فناوری، به موجب این حکم شما را به مدت سه سال به عنوان «معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری» دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌نمایم.

تدوین و روزآمدسازی سیاست‌های اجرایی و اسناد ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری با رصد و پایش أوضاع محیطی، رقبا و تحولات جهانی علم و فناوری با رویکرد نیاز محوری، مزیت محوری و آینده پژوهی؛ روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور؛ طراحی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای نظام علم، فناوری و نوآوری به منظور تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، نقشه جامع علمی کشور و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از اهم وظایف و مأموریت‌های جناب‌عالی است.

امید است با استعانت از حضرت حق تعالی و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در انجام مسئولیت‌های فوق، موفق و مؤید باشید.

، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های «ابراهیم سوزنچی» معاون سابق خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری، در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.