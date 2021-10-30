بازگشایی مدارس در ایلام با حساسیت خاصی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در جلسه ستاد کرونا در ایلام اظهار کرد: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید با حساسیت خاصی باشد

وی با اشاره به اینکه میزان بستری‌ها ی کرونا در استان این هفته در حال افزایش بوده است، تصریح کرد: غفلت از روستاها ممکن است آمار را بالا ببرد و وضعیت یک شهرستان را قرمز کند.

استاندار ایلام تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش در بحث واکسیناسیون دانش آموزان اهتمام بیشتری داشته باشند.

نوذری با اشاره به اینکه بین مدیران مدارس رقابتی ایجاد شود، افزود: یکسری عوامل انگیزشی و تقویتی به مدیران مدارسی که مدرسه آنها بیشترین واکسیناسیون را داشته باشد، ارائه شود.

وی اضافه کرد: هنوز در کشور چیزی به عنوان قانون که واکسن نزده‌ها را از خدماتی محروم کند نداریم، ولی در جلسه ستاد ملی کرونا قرار شد ساز و کاری برای این موضوع تعریف شود.

استاندار ایلام بیان کرد: اینکه بعضی‌ها مواد مخدر را در درمان کرونا موثر می‌دانند یک تفکر غلط است و از رسانه‌ها تقاضا داریم در این زمینه که هیچ مبنای علمی ندارد، اطلاع رسانی کنند.