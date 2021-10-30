گودبرداری غیراصولی عامل حادثه علی آباد/ مدرسه تأییدیه ایمنی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر لیوانی عصر شنبه در خصوص بروز حادثه ریزش دیوار مدرسه غیردولتی فرشتگان واقع در علی‌آباد کتول استان گلستان، اظهارکرد: صبح امروز (شنبه) بر اثر گودبرداری غیراصولی یک واحد ساختمانی در مجاورت مدرسه غیردولتی، دیوار این واحد آموزشی ریزش کرد و متأسفانه تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان دچار حادثه شدند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: رعایت اصول ایمنی و فنی در گودبرداری ساختمان‌ها در ابتدا به عهده مجری ساختمان در حال احداث، شهرداری و سپس ناظران نظام مهندسی است که باید مراقبت‌های لازم برای سازه نگهبان و پیش بینی نکات ایمنی را در عملیات گودبرداری داشته باشد.

لیوانی با اشاره به دلایل این حادثه خاطرنشان کرد: براساس بازدیدهای میدانی که از این محل انجام شد، مشخص شد که مجری ساختمان در حال احداث (پیمانکار)، فاقد مجوز گودبرداری بوده و ضمن عدم توجه به ایجاد سازه نگهبان، گودبرداری را تا زیر دیوار مدرسه انجام داده و این حادثه رخ داده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان ادامه داد: شهرداری به عنوان متولی ساخت و ساز شهری باید نظارت دقیق‌تر و بیشتری در این گونه موارد که ساختمان‌سازی در مجاورت واحدهای آموزشی انجام می‌شود، اعمال تا از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در مدارس و یا در مجاورت مدارس باید به اطلاع نوسازی مدارس رسانده شود، تصریح کرد: مدیران مدارس باید هرگونه عملیات عمرانی درون مدرسه و یا در مجاورت آن را به اداره آموزش و پرورش و یا شهرداری منطقه اطلاع دهند و تا اعلام نظر کارشناسان نوسازی مدارس از هرگونه ورود دانش‌آموز به مدرسه و یا در نزدیکی مکان‌هایی که امکان بروز حادثه دارد، جلوگیری به عمل آید.

لیوانی گفت: نظارت به ساخت و سازهای شهری به عهده شهرداری‌ها و نظام مهندسی است که باید دقت نظر حساس‌تری نسبت به نزدیکی و مجاورت با فضاهای آموزشی داشته باشند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان در خصوص صدور مجوز فعالیت این مدرسه غیردولتی که دچار حادثه شده است، گفت: روند صدور مجوز فعالیت مدارس غیردولتی نیازمند طی چند مرحله و اخذ تاییدیه‌های لازم است که در خصوص ساختمان این مدرسه، مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی و آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تاییدیه جوانب ایمنی، فنی و استحکام بنا، توسط شرکت‌های مهندسین مشاور که دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه هستند صادر شده و از این نظر مشکلی نداشته است.