به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی سقائیان نژاد بعد از ظهر شنبه در آئین نواختن زنگ «روز قم» در مدرسه استثنایی ابا بصیر، گفت: با تبدیل‌شدن قم به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بستر بسیار مطلوب‌تری جهت معرفی ظرفیت‌ها و مواریث این شهر در سطح جهان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اینکه قم در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد باید همه در کنار هم باشیم و بتوانیم این شهر را به جایگاهی که شایسته آن بوده برسانیم، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب و سایر ویژگی‌های معنوی و ارزشی در این شهر باید متفاوت‌تر از سایر شهرها باشد تا قم در تراز پایتخت فرهنگی جهان اسلام قرار بگیرد.

شهردار قم با تأکید بر اینکه به مناسبت روز قم امسال ۷۰ برنامه فرهنگی انجام می‌گیرد که در مقایسه با ظرفیت واقعی این شهر عدد قابل‌توجهی نیست، گفت: حدود ۴۰۰ اثر تاریخی در شهر قم وجود دارد که معرفی تمام آن‌ها در قالب یک روز یا یک هفته ممکن نیست و باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آگاهی بخشی نسبت به ظرفیت‌های این شهر صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مباحثی مانند تحولات و برکات شهر قم با ورود حضرت معصومه (س)، معرفی و شناخت نسبت به مرقد این بانوی کریمه (س)، شناخت مسجد مقدس جمکران، شناخت علما و اندیشمندان دینی مدفون و در حیات قم، میراث تاریخی، شناخت جامع از تهاجم فرهنگی پیرامون قم و غیره باید در قالب برنامه‌های روز قم مورد تأکید باشد.

به گفته سقائیان نژاد، از ۱۲۰ کشور جهان بیش از ۳۵ هزار دانشجو در این شهر مشغول تحصیل هستند و تمدن نوین اسلامی به مرکزیت شهر مقدس قم باید شکل بگیرد و این مسئله بسیار مهمی برای مجموعه مدیران شهری است.

وی ظرفیت‌های قم را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: ۴۴۴ امامزاده در قم مدفون بوده و سالانه افزون بر ۲۵ میلیون زائر به این شهر سفر می‌کنند و ما می‌خواهیم از ظرفیت روز قم برای معرفی و شناسایی این ظرفیت‌ها بیشترین استفاده را داشته باشیم.

شهردار قم اذعان کرد: اگر کرامت و شرافتی در شهر مقدس قم وجود داشته به خاطر وجود مرقد نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) است و اگر امروز این شهر به مرکزیت علمی تبدیل‌شده و حوزه‌های علمیه در آن شکل‌گرفته به خاطر حضرت معصومه (س) است.

وی با بیان اینکه ورود حضرت معصومه (س) به قم تحولات زیادی را در این شهر به وجود آورده که مهمترین آن کرامت قم است اضافه کرد: ائمه اطهار بیش از ورود حضرت معصومه (س) به قم نسبت به کرامت این شهر و این بانوی مقدس مژده و نوید داده‌اند.

سقائیان نژاد در پایان خاطرنشان کرد: روز قم قرار است ما را با ظرفیت‌های عظیم این شهر آشنا کند و هدف اصلی از این نامگذاری نیز در اصل این بوده که لازم است هر سال این ویژگی‌ها بیشتر شناسانده شود.