فرودگاه «استانستد» لندن تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رسانه‌های انگلیس هم اکنون با انتشار خبری فوری از تخلیه فرودگاه «استانستد» (Stansted) لندن به علت کشف بسته‌ای مشکوک در منطقه امنیتی خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پلیس انگلیس در این باره اعلام کرد که نیروهای ویژه کشف و خنثی سازی بمب در محل حادثه حاضر هستند.

پلیس تمامی مسیرهای منتهی به ترمینال مذکور در این فرودگاه را بسته است.

بر اساس اعلام منابع امنیتی، یک مَرد از سوی پلیس در این ارتباط بازداشت شده است.

از مردم لندن خواسته شده است تا پیش از حرکت به سوی این فرودگاه، برنامه پروازهای خود را بررسی کنند.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.