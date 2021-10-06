کشف جسد مظنون اصلی انفجار هفته گذشته سوئد در گوتنبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جسد مظنون اصلی حادثه انفجار هفته گذشته در شهر گوتنبرگ سوئد، توسط نیروهای پلیس این شهر کشف شد.

بر اساس این گزارش، دادستانی گوتنبرگ با اعلام این خبر گفت که جسد مردی که مظنون ردیف اول حادثه انفجار در ساختمانی واقع در این شهر محسوب شده و تحت تعقیب نیروهای پلیس سوئد قرار داشت، به طرز مشکوکی در آب رودخانه عبوری از میان این شهر پیدا شده است.

در بیانیه رسمی دادستانی گوتنبرگ که در همین راستا صادر شده آمده است: جسد کشف شده متعلق به مردی است که به دلیل دست داشتن در حادثه انفجار یک ساختمان مسکونی، تحت تعقیب پلیس و دادستانی قرار داشته است.

لازم به ذکر است پلیس گوتنبرگ در تاریخ ۶ مهر ماه، از انفجار یک ساختمان مسکونی در این شهر و زخمی شدن دستکم ۲۵ نفر در جریان این حادثه خبر داد.

در پی این حادثه، ۱۰۰ نفر از اهالی ساختمان به طور کامل تخلیه شده و در محل وقوع حادثه، وضعیت امنیتی اعلام شد.

هنوز هیچ سرنخی از دلیل این این انفجار عامدانه در دست نبوده و ظاهراً جسد کشف شده امروز توسط نیروهای پلیس، متعلق به مظنون اصلی این حادثه بوده است.