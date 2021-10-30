سامان قدوس چهارمین بازیکن ایرانی گلزن در لیگ برتر انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته دهم لیگ برتر انگلیس امروز تیم‌های برنتفورد و برنلی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۱ به سود برنلی تمام شد.

سامان قدوس بازیکن ایرانی برنتفورد در نیمه دوم این مسابقه به زمین آمد و در دقیقه ۸۰ با یک ضربه زیبا تنها گل تیمش را به ثمر رساند.

قدوس ضمن ثبت نخستین گل خود در لیگ برتر انگلیس، به چهارمین بازیکن ایرانی تبدیل شد که در این رقابت‌ها گلزنی می‌کند. پیش از این اشکان دژاگه، آندرانیک تیموریان و علیرضا جهانبخش در لیگ برتر انگلیس گلزنی کرده بودند.