۲۹۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان بوشهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری عصر شنبه در نشست شورای اشتغال اظهار داشت: در راستای خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌ها و برنامه‌ها خوبی در این زمینه مد نظر داریم.

وی با اشاره به کسب رتبه سوم کشور توسط کمیته امداد استان بوشهر در شاخص‌های اصلی از جمله اشتغال بیان کرد: پس از بررسی ۲۱ شاخص اصلی حوزه اشتغال و خودکفایی، استان بوشهر رتبه سوم را کسب کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از ایجاد دو هزار و ۹۶۱ فرصت شغلی در استان بوشهر طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: این فرصت‌ها با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و کاریابی برای مددجویان فراهم شده است.

وی یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی کمیته امداد استان بوشهر را توانمندسازی خانواده‌های نیازمند دانست و خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های بزرگ و برنامه مهم امداد بوشهر ایجاد اشتغال برای مددجویان است.

میری از ایجاد شش هزار و ۵۸ فرصت شغلی در سال گذشته با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و کاریابی خبر داد و افزود: توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم.