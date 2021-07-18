به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران بانکها اظهار داشت: یکی از اولویتهای کمیته امداد در زمینه اشتغال استفاده از الگوهای نوین در زمینه اشتغالزایی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رسیدن به استقلال معیشتی از مهمترین نیازهای خانوادهای مددجوی این نهاد است افزود: در این راستا با شناسایی و آموزش مددجویان و سپس پرداخت تسهیلات کم بهره، زمینههای اشتغال و کار آفرینی آنها فراهم میشود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: با ایجاد سازوکارها و هماهنگی بین کمیته امداد و بانکهای عامل، موضوع اخذ ضمانت از مددجویان برای دریافت تسهیلات بانکی روانسازی شده و امیدواریم که امسال نیز شاهد شتاب بیشتری برای پرداخت تسهیلات بانکی اشتغال باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای متعدد استان و از طرفی آمار بالای مددجویان تحت حمایت، توانمندسازی آنها و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای این ولی نعمتان به عنوان یک اقدام بی نظیر برای امدادگران محسوب میشود.
میری خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ علی رغم همه مشکلات اقتصادی با پرداخت بیش از ۱۷۴ میلیارد تومان زمینه ایجاد بیش از ۸ هزار شغل در دو سر فصل کاریابی و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به وجود آمد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: تعهد داریم تا پایان سال جاری ۹ هزار و ۶۸۸ مورد شغل در دو سر فصل کاریابی و پرداخت تسهیلات اشتغال از سوی بانکهای عامل ایجاد کنیم که این برنامه با شناسایی افراد مستعد، آموزش آنها و سپس معرفی جهت اشتغال انجام خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: ۳۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای دو سر فصل تسهیلات اشتغالزایی بانکی و سرفصل کاریابی اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از سه هزار ۶۳۰ نفر دوره آموزشی فنی و حرفهای توسط مراکز دولتی، آموزشگاههای آزاد و سایر مراکز آموزشی با هزینهای بالغ بر سه میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان برای مددجویان تحت حمایت ارائه خواهد شد.
میری همکاری بانکها را برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مددجویان مهم توصیف کرد و گفت: نقش بانکهای استان بوشهر برای ارائه تسهیلات در زمینههای مختلف و بهخصوص موضوع اشتغال مددجویان قابلتقدیر است.
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