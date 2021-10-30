تیم ها تماشاگرپسند بازی نمی کنند/ در آینده بهتر خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر روزبه چشمی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر تراکتور گفت: بازی خوبی انجام شد و خوشحالم که توانستیم سه امتیاز را کسب و گلی دریافت نکنیم. می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم اما شانس با ما یار نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که استقلال تماشاگرپسند بازی نمی کند گفت: کدامیک از این تیم های حاضر در هفته های ابتدایی تماشاگرپسند بازی می کنند؟ هنوز بازیها جا نیفتاده اگر توپ های ما به گل تبدیل می شد آنم موقع حتما تماشاگرپسند بازی می کردیم.

وی در مورد نوسان استقلال در سه هفته اخیر گفت: هر چه از زمان بازیها بگذرد تیم بهتر خواهد شد. بنابراین هواداران باید صبور باشند تا بتوانیم هر هفته بهتر شده و نمایش قابل قبولی ارائه کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که بعد از مدتها دوباره به استقلال بازگشته اید آیا در پست خود راحت بازی می کنید یا خیر گفت: فوتبال یک بازی سخت است. همه باید تلاش کنند تا موفق باشند. من هم همین کار را می کنم و امیدوارم بازیکن خوبی برای تیمم باشم.