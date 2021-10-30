به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عبدی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر بر لزوم رفع ایرادات فنی محورهای مواصلاتی و روستایی کلیبر تأکید و اظهار داشت: متأسفانه پیمانکاران طرف قرارداد برخی ادارت خدمات‌رسان، اموال خود را به صورت بلاصاحب رها کرده‌اند، در حالی که چنین اقدامی موجب افزایش سرقت می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر از شناسایی و دستگیری باند سرقت تجهیزات و سیم کابل برق خبر داد و افزود: باند سرقت تجهیزات برق که در شمال استان فعال بود، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط این باند سرقت شناسایی و متلاشی شد، اما هنوز برخی ادارات با وجود سرقت‌های به وقوع پیوسته؛ طوری رفتار می‌کنند که انگار حافظ اموال دولتی نیستند.

وی ادامه داد: سارقانی دستگیر کرده‌ایم که به سرقت اموال دولتی از جمله سیم کابل برق اعتراف کرده؛ ولی اداره مربوطه از بابت سرقت اموال به دستگاه قضائی و نیروی انتظامی شکایتی نکرده است و اگر شاکی هم نباشد سارق به راحتی می‌تواند از زیر بار مجازات فرار کند. چون اگر این بی‌تفاوتی از سوی ادارات تکرار شود به معنی آن است که به مجرم مجدداً اجازه سرقت داده می‌شود.

عبدی بابیان این‌که گلایه‌هایی از آب و فاضلاب شهری و برخی ادارت خدمات‌رسان وجود دارد، گفت: با توجه به سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی؛ انتظار می‌رود تا مشکلاتی که مردم کلیبر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به اطلاع مسئولان عالی‌رتبه دولت برسد تا فکری برای حل آن کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر از مردم کلیبر برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.

آمادگی سپاه و بسیج کلیبر برای مشارکت در واکسیناسیون عمومی

فرمانده سپاه ناحیه کلیبر نیز در این جلسه از آمادگی سپاه و بسیج کلیبر برای مشارکت در واکسیناسیون عمومی و حل مشکلات روستاهای کلیبر خبر داد.

سرهنگ رسول حسین‌پور گفت: سپاه و بسیج کلیبر آمادگی دارد تا با تیم‌های تعیین شده برای واکسیناسیون جمعیت هدف با شبکه بهداشت و درمان همکاری کند.

فرمانده سپاه ناحیه کلیبر ادامه داد: با توجه به شرایط محورهای مواصلاتی حوزه کلیبر، لازم است تا حداقل در محور کلیبر-خداآفرین سیستم روشنایی تعبیه شود.

وی همچنین از آمادگی سپاه ناحیه کلیبر و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه برای مشارکت در حل مشکلات مردم خبر داد و یادآور شد: متأسفانه اکثر اهالی روستاها در هر بارش باران و برف متحمل مشکلاتی می‌شوند، از این‌رو سپاه ناحیه کلیبر برای حل مشکلات مردم آماده است تا با دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری کند.

حسین‌پور بر لزوم همکاری شهردار برای فضاسازی سطح شهر کلیبر به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد و گفت: حضور حداکثری مردم، دانش‌آموزان و بسیجیان در راهپیمایی ۱۳ آبان دشمن‌شکن خواهد بود.

وضعیت مسیر گردشگری آینالو مایه شرمساری مسئولان است

دادستان عمومی و انقلاب کلیبر نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان برای تأمین سلامتی مردم اظهار داشت: در شبکه‌های بهداشت واحدی به نام ترک اعتیاد وجود دارد، اما متأسفانه این واحد در کلیبر تشکیل نشده است که باید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر در این‌باره توضیح دهد.

جواد حق‌وئردی‌پور با انتقاد از تعطیلی بخش روان‌پزشکی کلیبر گفت: قبلاً در شهرستان کلیبر بخش روان‌پزشکی دایر بود و حتی پزشک هم داشت، ولی متأسفانه مدتی است تعطیل شده و موجب می‌شود افراد نیازمند به روان‌پزشک به سایر شهرستان‌ها و مرکز استان مراجعه کنند.

وی بابیان اینکه رادیولوژی دیجیتالی مرکز بخش آبش‌احمد هنوز راه‌اندازی نشده است، یادآور شد: بیش از یک‌سال است که رادیولوژی دیجیتالی برای بخش آبش‌احمد تأمین شده، اما با کمال تأسف هنوز راه‌اندازی نشده است در حالی که این قصور باعث می‌شود تا بیماران بخش آبش‌احمد کیلومترها مسافت طی کنند تا با مراجعه به کلیبر یا سایر مناطق خدمات دریافت کنند اگر راه‌اندازی نمی‌کنید دستگاه به چه دردی می‌خورد.

حق‌وئردی‌پور به تملک اراضی در گردنه‌ی الم‌آغاجی اشاره کرد و گفت: رئیس اداره راهداری کلیبر مطلع هستید تعدادی از کشاورزان که زمین‌هایشان در گردنه‌ی الم‌آغاجی واقع است از طریق زمین کشاورزی معاش خود را تأمین می‌کنند اما در اجرای پروژه زمین آنها مورد خاکبرداری قرار گرفته و اهالی ناراضی هستند در حالی که باید ابتدا مصالحه می‌شد سپس بدون اجازه مالک، از زمین مردم خاکبرداری انجام می‌گرفت اگر این روال ادامه یابد دستور توقف عملیات گردنه‌ی الم‌آغاجی را صادر می‌کنم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلیبر با تأکید بر این‌که گلایه رسانه‌ها و حتی نماینده مردم کلیبر از وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی منعکس شده و هنوز جوابی نگرفته‌اند، تصریح کرد: متأسفانه مدیران استانی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم منطقه از وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی ندارند، مسیر منطقه گردشگری آینالو مایه شرمساری است، یعنی مدیران ما انقدر ناتوان هستند که نمی‌توانند از بهسازی مسیر گردشگری برآیند؟

وی اضافه کرد: اگر برای بازسازی و بهسازی مسیرهای گردشگری شهرستان کلیبر اقدامی نشود از طریق قانونی اقدام می‌کنم، در حوادث رانندگی عملاً اداره راهداری مقصر است و هرچه می‌خواهیم مدارا کنیم انگار این معضل حل نمی‌شود، آقای مدیرکل راهداری آذربایجان‌شرقی نمی‌گوید در کلیبر چه خبر است؟ با این‌که حتماً از گلایه‌های رسانه‌ها و مسئولین شهرستانی اطلاع دارد ولی هنوز توجهی به بازسازی محورهای گردشگری نکرده است. واقعاً وضعیت بهسازی محورهای گردشگری مایه شرمساری برای مسئولان است. چراکه بومی‌ها و گردشگران جاده را ترک و مسیر انحرافی و خاکی تردد می‌کنند.

حق‌وئردی‌پور با گلایه از برخی مدیران ادارات شهرستان کلیبر گفت: متأسفانه برخی از مدیران ادارات اول وقت اداری با تأخیر حضور می‌یابند و یا آخر وقت زودتر از اتمام وقت اداری، مجموعه را ترک می‌کنند؛ بارها گزارشات مختلفی دریافت کرده‌ایم که مدیر حضور در اداره ندارد و حتی بعضاً مأموریت‌های کاذب صادر می‌کنند و اگر تکرار شود ضمن تشکیل پرونده با عنوان ترک فعل، مستقیماً به استاندار آذربایجان‌شرقی نامه می‌نویسم که این مدیر به درد جامعه نمی‌خورد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلیبر ابراز داشت: مدیران ادارات کلیبر باید قبل از کارمندان در اداره حضور یافته و بعد از کارمندان اداره را ترک کند، وقتی کارمندان ببینند مدیر اداره غیبت می‌کند آن‌ها هم دل به کار نمی‌دهند و همچنین استفاده شخصی از اموال ادارات ممنوع است اما برخی مدیران علاوه بر این‌که خود از اموال دولت استفاده می‌کنند در اختیار برخی کارمندان نیز می‌گذارند تا استفاده کند.

وی طرح سوال از جهاد کشاورزی شهرستان کلیبر در رابطه با اینکه برای مقابله با خشک‌سالی شهرستان چه برنامه‌ای دارید؟ خاطرنشان کرد: روستاییان از نظر درآمد و معیشت وضعیت مناسبی ندارند از این‌رو جهاد کشاورزی کلیبر به جهت تأمین امنیت غذایی و پیشگیری از متضرر شدن روستاییان در بحث خشک‌سالی آیا برنامه‌ای دارند یا خیر؟