موسوی به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه هفته گذشته در بلگراد پایتخت صربستان آغاز شده و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

روز شنبه سید شاهین موسوی بوکسور باتجربه کشورمان رو در روی آمستردم بوکسوری از گویانا قرار گرفت و در راند نخست با نتیجه پنج بر صفر به پیروزی رسید.

بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم ایران در راند دو ضربات سنگین خود را به سر و صورت حریف وارد کرد و باعث پارگی ابروی آمستردم شد و در نهایت این دیدار در همان راند دوم قطع شد و دست موسوی به عنوان فرد پیروز بالا رفت.

وی پیش از این مقابل مشتزن باتجربه قرقیزستانی به پیروزی رسیده بود.

وی در مرحله یک هشتم نهایی با کوین شومن از آلمان مبارزه خواهد کرد.

در دیگر مبارزات، میثم قشلاقی در یک دقیقه حریف اهل چین تایپه را ناک اوت کرد و اشکان رضایی با قبول شکست مقابل لینچ از اسکاتلند از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تیم ملی ایران با ۱۰ بوکسور و هدایت علیرضا استکی در مسابقات جهانی صربستان شرکت کرده است.

همایون امیری، محمود نهتانی و شهرام فاتح دیگر مربیان اعزامی به این رقابت‌ها هستند.

ترکیب تیم ایران بدین شرح است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: سجاد محمدپور

وزن ۶۰ کیلوگرم: دانیال شه‌بخش‌

وزن ۶۳.۵ کیلوگرم: اشکان رضایی

وزن ۶۷ کیلوگرم: مسلم مقصودی

وزن ۷۱ کیلوگرم: فرهاد مرادی

وزن ۷۵ کیلوگرم: سیدشاهین موسوی

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی‌

وزن ۸۶ کیلوگرم: علی جمالی

وزن ۹۲ کیلوگرم: طوفان شریفی

وزن ۹۲+ کیلوگرم: پوریا امیری

تیم ایران در اوزان ۴۸، ۵۱ و ۵۴ کیلوگرم بوکسوری به این رقابت‌ها اعزام نکرده است.