کمبود ۱۰۰۰ نیروی آتش نشانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به گذشت هفته آتش نشانی گفت: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران روزانه ۳۰۰ عملیات حریق و حادثه در پایتخت انجام می‌دهد و با این وجود از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳۳ ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد که باید به طور متوسط در هر ایستگاه ۴۵ نیروی انسانی وجود داشته باشد، در حال حاضر به طور متوسط در هر ایستگاه ۳۱ نیرو حاضر است.

نادعلی گفت این سازمان ۵ هزار ۲۹۳ نیروی عملیاتی دارد در حالی که باید بیش از ۶ هراز نیروی عملیاتی داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر با یادآوری این نکته که در سال ۱۳۹۵ این سازمان با ۱۲۰ ایستگاه، ۵ هزار ۲۳۴ نفر نیرو داشته و در سال ۱۴۰۰ با ۱۳۳ ایستگاه، باید ۵ هزار ۲۹۳ ایستگاه دارد، با توجه به توسعه ایستگاه تعداد کمی نیرو جذب و تعداد زیادی بازنشسته شده‌اند.

وی تاکید کرد: در ۵ سال آینده بخش قابل توجه دیگری از نیروهای این سازمان بازنشسته می‌شوند.

وی در ادامه گفت: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران طی نامه‌ای به شهردار وقت تهران (حناچی) خواستار جذب نیروی انسانی شد و تاکید بر کمبود نیروی انسانی کرد و در آن مقطع فقط مجوز ۱۱۶ نیرو داده شده که جوابگوی نیاز سازمان نبود.

نادعلی تصریح کرد: سازمان آتش نشانی در حال حاضر ۱۱۶ نیروی جدید (شامل ۱۰۰ مرد و ۱۶ زن که جذب آتش نشان زن برای اولین بار رخ داد) تا یک ماه آینده جذب خواهد کرد که این تعداد پاسخگوی کمبود نیروی انسانی نیست.

وی از شهردار تهران خواست که در این دوره مدیریت شهری برنامه ریزی کنند تا این کمبود حداقل ۱۰۰۰ نیروی انسانی برای آتش نشانی برطرف شود.