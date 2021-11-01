به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «سفارت کودتا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیداحمد مصطفوی به تازگی از شبکه مستند روی آنتن رفته است و به نقش سفارتخانه‌های ایالات متحده آمریکا در دخالت‌ها و جنایات این دولت در کشورهای مختلف می‌پردازد.

مصطفوی درباره موضوع این مستند و نقش سفارتخانه‌های آمریکا به خبرنگار مهر بیان کرد: تعداد آثاری که سراغ ماجراجویی‌های ایالات متحده در جهان رفته باشد هنوز به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. در حالی که ردپای ایالات متحده به عنوان دولتی مداخله‌گر و سلطه‌جو در بسیاری از نقاط جهان و اتفاقات تلخ دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: ما در این مجموعه مستند به روایت نقش سفارتخانه‌های ایالات متحده در دخالت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان رفته‌ایم و زاویه‌ای از تاریخ جنایات آمریکا دیده شده که در منابع مکتوب هم کمتر به آن پرداخته شده است.

این مستندساز در ادامه عنوان کرد: در واقع باید به تولید آثاری با این محتوا این چنین نگاه کرد که همین بازخوانی‌ها، خود می‌تواند عاملی شود تا چنین وقایعی برای سایر ملل و کشورها اتفاق نیفتد. در واقع اگر ملتی از تاریخ سایر ملل آگاه باشد و از حوادث و سرنوشت شومی که برای آن‌ها در اثر غفلت اتفاق افتاده رهایی خواهد یافت.

وی در بخش دیگر عنوان کرد: تنها در نیمه دوم قرن بیستم آمریکا حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها را طراحی و رهبری کرده است و ده‌ها بار به طور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زده است و یا آنها را تهدید به مداخله نظامی کرده است. پس ایالات متحده همواره به دنبال دخالت در امور همه کشورهای جهان بوده است و بسیار بعید است که این روال را کنار بگذارد. حتی به شهادت رساندن شهید سلیمانی هم پرده‌ای دیگر از تجاوزگری و دخالت‌های آمریکا در امور کشورهای دیگر بوده است. اغلب این جنایات هم در سایه دیپلماسی و حضور ایالات متحده در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است، در همین ماجرای شهادت سردار سلیمانی وجود بزرگترین و تنها سفارت نظامی جهان که متعلق به ایالات متحده در عراق است، نقش سفارت آمریکا را کاملاً مشخص می‌کند.

مصطفوی در پایان بیان کرد: این مستند شش قسمتی از کودتای خاموش ولی ویرانگر سفارت آمریکا در کشور اندونزی شروع شده و در قسمت بعدی به سراغ روایت نحوه حمایت سازمان سیا و سفارت ایالات متحده از صدام حسین می‌رود.

مجموعه مستند «سفارت کودتا» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید احمد مصطفوی و در شبکه مستند سیما تولید شده و مجری طرح آن نیز محمد مهدی دزفولی است. تولید این مستند بیش از یک سال به طول انجامیده و پژوهش آن بر مبنای اسناد فراوانی بوده که در طول چند دهه گذشته در نقاط مختلف جهان و همین‌طور آمریکا منتشر شده‌است.

برخی از این اسناد به تازگی و حتی در زمان پژوهش و تولید این مستند منتشر شده‌اند. این مستند از شنبه هشتم آبان ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه مستند رفته و به مدت شش شب پخش می‌شود.