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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«سفارت کودتا» به تلویزیون رسید/ روایت دخالت سفارت‌های آمریکا

«سفارت کودتا» به تلویزیون رسید/ روایت دخالت سفارت‌های آمریکا

کارگردان مستند «سفارت کودتا» روایتی از دخالت سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف دنیا را در این مستند تصویر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «سفارت کودتا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیداحمد مصطفوی به تازگی از شبکه مستند روی آنتن رفته است و به نقش سفارتخانه‌های ایالات متحده آمریکا در دخالت‌ها و جنایات این دولت در کشورهای مختلف می‌پردازد.

مصطفوی درباره موضوع این مستند و نقش سفارتخانه‌های آمریکا به خبرنگار مهر بیان کرد: تعداد آثاری که سراغ ماجراجویی‌های ایالات متحده در جهان رفته باشد هنوز به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. در حالی که ردپای ایالات متحده به عنوان دولتی مداخله‌گر و سلطه‌جو در بسیاری از نقاط جهان و اتفاقات تلخ دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: ما در این مجموعه مستند به روایت نقش سفارتخانه‌های ایالات متحده در دخالت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان رفته‌ایم و زاویه‌ای از تاریخ جنایات آمریکا دیده شده که در منابع مکتوب هم کمتر به آن پرداخته شده است.

این مستندساز در ادامه عنوان کرد: در واقع باید به تولید آثاری با این محتوا این چنین نگاه کرد که همین بازخوانی‌ها، خود می‌تواند عاملی شود تا چنین وقایعی برای سایر ملل و کشورها اتفاق نیفتد. در واقع اگر ملتی از تاریخ سایر ملل آگاه باشد و از حوادث و سرنوشت شومی که برای آن‌ها در اثر غفلت اتفاق افتاده رهایی خواهد یافت.

وی در بخش دیگر عنوان کرد: تنها در نیمه دوم قرن بیستم آمریکا حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها را طراحی و رهبری کرده است و ده‌ها بار به طور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زده است و یا آنها را تهدید به مداخله نظامی کرده است. پس ایالات متحده همواره به دنبال دخالت در امور همه کشورهای جهان بوده است و بسیار بعید است که این روال را کنار بگذارد. حتی به شهادت رساندن شهید سلیمانی هم پرده‌ای دیگر از تجاوزگری و دخالت‌های آمریکا در امور کشورهای دیگر بوده است. اغلب این جنایات هم در سایه دیپلماسی و حضور ایالات متحده در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است، در همین ماجرای شهادت سردار سلیمانی وجود بزرگترین و تنها سفارت نظامی جهان که متعلق به ایالات متحده در عراق است، نقش سفارت آمریکا را کاملاً مشخص می‌کند.

مصطفوی در پایان بیان کرد: این مستند شش قسمتی از کودتای خاموش ولی ویرانگر سفارت آمریکا در کشور اندونزی شروع شده و در قسمت بعدی به سراغ روایت نحوه حمایت سازمان سیا و سفارت ایالات متحده از صدام حسین می‌رود.

مجموعه مستند «سفارت کودتا» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید احمد مصطفوی و در شبکه مستند سیما تولید شده و مجری طرح آن نیز محمد مهدی دزفولی است. تولید این مستند بیش از یک سال به طول انجامیده و پژوهش آن بر مبنای اسناد فراوانی بوده که در طول چند دهه گذشته در نقاط مختلف جهان و همین‌طور آمریکا منتشر شده‌است.

برخی از این اسناد به تازگی و حتی در زمان پژوهش و تولید این مستند منتشر شده‌اند. این مستند از شنبه هشتم آبان ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه مستند رفته و به مدت شش شب پخش می‌شود.

کد مطلب 5339995
عطیه موذن

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