به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم درباره اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش گفت: با توجه به سیاست های امور سینمایی و رییس سازمان سینمایی، ترکیب شوراها تقریبا مشخص شده و پیش بینی می شود اعضای شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی و غیرسینمایی و همچنین اعضای شورای پروانه ساخت اعم از سینمایی و غیرسینمایی تا پایان هفته جاری مشخص شوند.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد فیلم های بازبینی شده پروانه نمایش دارند، افزود: فیلم هایی که تا الان متقاضی اکران شده اند، مجوز دارند و مشکلی از این جهت وجود ندارد. برای شورای پروانه ساخت هم مجوزها صادر شده است البته چند سری متقاضی پروانه ساخت و بازبینی فیلم داریم که با شروع فعالیت شورای جدید اعلام خواهند شد و بعد از انتخاب اعضای جدید با برگزاری جلسات فوق العاده برای مدتی که جلسات تعطیل بود، می‌توانیم جبران کنیم.

فرجی گفت: در سال‌های گذشته هم در مقطع جابجایی اعضای شوراها تا معرفی اعضای جدید، وقفه و تعطیلی دو یا سه هفته‌ای و بیشتر وجود داشته است.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم در پایان درباره تعداد اعضای شوراها نیز بیان کرد: تعداد اعضای شورای بازبینی برای فیلم‌های سینمایی طبق قوانین و آیین نامه‌ها و مصوب هیات دولت از ۷ تا ۹ نفر است که معمولا، ۹ نفر انتخاب و با حداکثر اعضای شورا، فیلم ها بازبینی می‌شوند. شورای بازبینی فیلم‌های غیرسینمایی نیز طبق آیین نامه‌های مصوب ۷ نفر و اعضای شورای پروانه ساخت نیز ۵ نفر هستند که می توانند تا ۷ نفر هم، افزایش پیدا کنند. البته در مورد ترکیب و تعداد اعضایی که در قوانین و آیین نامه‌ها اشاره شده است ما باید مجری ضوابط باشیم.