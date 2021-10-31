پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۳۱۴ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل بعدازظهر یک‌شنبه در سیصد و چهاردهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تسهیلات رونق تولید به ۳۱۴ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت‌شده است، ابراز داشت: دراین‌بین سهم صنعت ۱۰۷ واحد و سهم کشاورزی ۲۰۷ واحد بوده است.

وی بابیان اینکه طی بازه مذکور بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای مذکور اعطاشده است، افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات کمک به گردش چرخه اقتصادی استان و کشور است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه تاکنون در قالب تسهیلات رونق تولید ۵۳۵ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، ابراز داشت: این واحدها درمجموع بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی بابیان اینکه پرونده ۲۲۱ واحد برای دریافت تسهیلات رونق تولید در بانک‌ها در دست بررسی است، افزود: درمجموع تلاش شد تا با معرفی واحدها به بانک‌ها بتوانیم از تعطیلی و درنهایت از بی‌کاری جلوگیری کنیم و در این راستا قدمی برای تحقق شعار سال برداریم.

وی افزود: در این نشست‌ها مشکلات واحدهای بازدید شده نیز موردبررسی قرارگرفته و سپس در راستای رفع موانع پیش رو دستوراتی توسط استاندار و رئیس کارگروه صادر می‌شود که طی آن امروز با پرداخت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۵۲ واحد تولیدی بخش کشاورزی موافقت شد.

به گزارش مهر، در این نشست مشکلات بانکی، مالیاتی و زیربنایی هفت واحد تولیدی صنعتی و معدنی استان سمنان موردبررسی قرار گرفت.