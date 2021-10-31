به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۷:۵۸ دقیقه صبح امروز یکشنبه، آتش‌سوزی خانه مشکاتیان واقع در بعثت ۲۱ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک تیم از آتش‌نشانان ایستگاه شهید صفادل به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به حساسیت این بنا که از ساختمان‌های تاریخی و میراث فرهنگی شهر بود، تلاش ما بر این بود که خاموش کردن آتش با کمترین خسارت صورت پذیرد ولی متأسفانه با توجه به اینکه آتش به چوب‌های سقف و ایزوگام پشت بام سرایت کرده بود، آتش به راحتی خاموش نشد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری نیشابور ادامه داد: مجبور شدیم از دو تانکر پشتیبانی آب برای اطفای حریق استفاده کنیم که با توجه به قدیمی بودن سازه و آبی که برای اطفای حریق استفاده شده بود، خطر ریزش ساختمان بسیار زیاد است به همین منظور از کارشناسان عمران شهرداری و همچنین کارشناسان میراث فرهنگی خواسته شد که در محل حضور یابند تا در مورد ماندن و یا تخریب ساختمان تصمیم‌گیری به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

گفتنی است، چندی پیش خانه استاد پرویز مشکاتیان توسط صاحب ملک تخریب شده بود.