سیدعلیرضا محسنی معاون اجرایی آکادمی ملی المپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آکادمی ملی المپیک، سعیدی در ابتدای این جلسه ضمن ابراز خرسندی از انتخاب پیمان فخری به عنوان سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی گفت: ما باید به این سمت برویم که آکادمی به عنوان مرجعیت علمی، فنی و تخصصی ورزش قهرمانی در جامعه ورزش شناخته شود.

وی افزود: مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی با ارائه خدماتی مناسب، هم اکنون این مرجعیت را در بین فدراسیون های ورزشی پیدا کرده و مراکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی و پزشکی ورزشی نیز در این مسیر حرکت می کنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی ملی المپیک، در ادامه نکاتی را در رابطه با نحوه پشتیبانی هر چه بهتر مراکز آکادمی از تیم های اعزامی به بازی های آسیایی، به مدیران آکادمی عنوان کرد.

در جریان برگزاری جلسه شورای مدیران آکادمی ملی المپیک که به واسطه برقراری ارتباط و هماهنگی های بیشتر بین مدیران کمیته و آکادمی، با حضور پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی هانگژو، آقای فرخی مدیر حراست کمیته ملی المپیک و آقای عبیری مدیر واحد انفورماتیک کمیته ملی المپیک و همچنین مدیران مراکز آکادمی برگزار شد، حکم معاون اجرایی آکادمی ملی المپیک توسط دکتر کیکاوس سعیدی به سید علیرضا محسنی اعطاء شد.