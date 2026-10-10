به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ۱۴۰۵دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا جمعه ۲۴ مهر تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

شایان ذکر است، ثبت‌نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.