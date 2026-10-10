برگزاری نمایشگاه نقاشی «وعده صادق در آینه هنر» در میدان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، بخش هنرهای تجسمی «دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر»، دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری را همراه با مردم مبعوث، به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و همکاری حوزه بسیج شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران و اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌کند.

در ادامه برنامه‌های بخش هنرهای تجسمی، دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری همراه با مردم مبعوث، طی روزهای ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان فلسطین تهران برگزار خواهد شد. این برنامه با میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و همکاری حوزه بسیج شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران و اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برپا می‌شود.

در این کارگاه، هنرمندان تجسمی در کنار شهروندان به خلق اثر با محورهای «تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر»، «تبیین نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)»، «تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (۱۲ روزه) و دفاع مقدس رمضان، حماسه حضور مردم مبعوث ایران و ایثار و شهادت در آینه هنر می‌پردازند.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» به همت سازمان بسیج هنرمندان و دبیری محمد نجاری برگزار می‌شود.