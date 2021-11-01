البرهان: ما به روسیه احترام می گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» فرمانده کل نیروهای مسلح سودان در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که خارطوم برای مواضع متعادل مسکو در قبال رویدادهای اخیر سودان ارزش قائل است و همچنین افزود که موضع روسیه با رویکرد یکجانبه برخی کشورهای دیگر متفاوت است.

برهان در این رابطه گفت: ما از موضع روسیه مبنی بر اینکه دولت ها و مردم باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند، استقبال می کنیم. ما به روسیه احترام می گذاریم و برای آن ارزش قائل هستیم و دوستی مسکو با مردم سودان مقدم بر حمایت رژیم ها است.

وی ادامه داد: موضع روسیه همیشه صادقانه است و با چشمان باز نگاه می کند، در حالی که دیگران از یک زاویه نگاه می کنند و فقط نیمه خالی لیوان را می بینند.

پیشتر وزارت خارجه روسیه وقایع سودان را نشان دهنده بحران شدید ناشی از یک سیاست شکست خورده طی دو سال اخیر توصیف کرده بود و مسکو در عین حال بر توانایی مردم سودان برای حل مشکلات داخلی خود به صورت مستقل تاکید کرده و افزوده بود که به توانایی مردم این کشور اطمینان دارد.

همچنین در ادامه، این فرمانده ارشد نظامی گفت که خارطوم امیدوار است شاهد اجرای پروژه های سرمایه گذاری روسیه در سودان باشد.

وی در این باره و در پاسخ به سوالی درباره سرمایه گذاری روسیه در ذخایر گاز و معدنی سودان گفت: من به همراه یک هیئت بزرگ وزیران به روسیه سفر کرده ام و در مورد سرمایه گذاری صحبت هایی انجام شد. اینها مسائل ساده ای نیست. گفتگوها را شروع کردیم. امیدوارم به زودی شاهد تحقق این سرمایه گذاری باشیم.

برهان در پایان افزود که سودان روی سرمایه گذاری روسیه در معدن، انرژی و کشاورزی حساب می کند.

هفته گذشته رسانه‌های منطقه‌ای خبر از وقوع کودتا در سودان دادند. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان را به همراه چهار وزیر و برخی رهبران ائتلاف «الحریه و التغییر» بازداشت کرده‌اند.

دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به ژنرال عبدالفتاح البرهان واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.

کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تا کنون نظامیان بر سر قدرت بوده‌اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است.