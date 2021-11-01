به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور شب گذشته در حالی برگزار شد که در پایان این مسابقات خیبر خرم آباد با دستیابی به سومین پیروزی به یکه تازی خود در این مسابقات ادامه داد.

در مهم‌ترین بازی هفته سوم این مسابقات خیبر خرم آباد با نتیجه ۲ بر یک میهمانش استقلال خوزستان را شکست داد تا ۹ امتیازی شده و به تنهایی در صدر جدول قرار گیرد. ملوان بندر انزلی نیز با پنالتی که به زعم قشقایی‌ها مشکوک بود در زمین خودش با یک گل برابر نماینده شیراز به پیروزی رسید تا با ۷ امتیاز در مکان دوم قرار گیرد؛ و خوشه طلایی ساوه هم میهمانش مس شهر بابک را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرد تا با ۶ امتیاز و تفاضل گلی بهتر نسبت به شهرداری آستارا و قشقایی شیراز در رده سوم قرار بگیرد.

سایپا در هفته سوم برابر میهمانش مس کرمان به برتری ۲ بر یک رسید که این نخستین پیروزی این فصل نارنجی پوشان در لیگ یک بود تا با ۴ امتیاز به رده نهم صعود کنند. ویستا توربین تازه وارد به لیگ یک تنها میهمان برنده در هفته سوم بود که میزبانش بادران را با یک گل شکست داد.

ماشین سازی که فصل گذشته ضعیف‌ترین نتایج ممکن را در لیگ برتر گرفت و اولین تیم صعود کننده به لیگ یک بود، در لیگ یک هم روی نوار شکست و ناکامی گام بر می‌دارد. این تیم در هفته سوم مسابقات در خانه با نتیجه ۲ بر یک مقابل شهرداری آستارا شکست خورد تا بدون امتیاز از ۳ بازی در انتهای جدول قرار بگیرد.

به جز ماشین سازی که هنوز امتیازی در این فصل به دست نیاورده، دو تیم مس شهر بابک و پارس جنوبی جم هم در کسب امتیاز ناکام بوده‌اند. اما این دو تیم دیدارهای معوقه‌ای دارند و از ۲ بازی امتیاز به دست نیاورده‌اند.

خلاصه نتایج هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است؛

آرمان گهر صفر - شهرداری همدان صفر

ملوان یک - قشقایی شیراز صفر

سایپا ۲ - مس کرمان یک

ماشین سازی یک - شهرداری آستارا ۲

بادران صفر - ویستا توربین یک

خوشه طلایی ۲ - مس شهر بابک یک

خیبر خرم آباد ۲ - استقلال خوزستان یک

شاهین شهرداری بوشهر صفر - رایکا بابل صفر

جدول هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول