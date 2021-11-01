  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۵

نخعی در گفتگو با مهر:

جلسه فوق‌العاده مجلس برای بررسی حمله سایبری/ دولت روحانی مقصر بود

جلسه فوق‌العاده مجلس برای بررسی حمله سایبری/ دولت روحانی مقصر بود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این کمیسیون برای بررسی حمله سایبری به سامانه هوشمند کارت سوخت گفت:دولت روحانی در زمینه عدم به‌روزرسانی این سامانه مقصر بود.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نشست فوق‌العاده کمیسیون انرژی برای بررسی حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس شرکت پالایش، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، مدیران سازمان پدافند غیرعامل و رؤسای تعدادی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی حضور داشتند.

وی افزود: اظهارنظر در مورد نحوه این حمله سایبری فعلاً مقدور نیست و نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، اطلاعات سرور جایگاه بلافاصله پس از این حمله، حذف و باعث بروز مشکلاتی در جایگاه‌های توزیع سوخت شده و نیز ارتباط جایگاه‌ها با سامانه هوشمند سوخت بلافاصله قطع شد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال بررسی منشأ این حمله سایبری هستند.

نخعی با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌های غلط در گذشته زمینه‌ساز بروز این حمله سایبری شده است، گفت: سامانه هوشمند سوخت برای سهمیه‌بندی بنزین در دولت نهم راه‌اندازی شد. در ابتدا پیش‌بینی‌های خوبی برای ابعاد امنیتی این سامانه صورت گرفته بود.

وی تصریح کرد: تصمیماتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اخذ شده بود، موجب شد سامانه هوشمند سوخت کارآیی خود را از دست بدهد. برای مدت طولانی بنزین تک‌نرخی در کشور عرضه و این موضوع موجب شد توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندها و ارتقاء سامانه هوشمند سوخت در ابعاد امنیتی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی، گفت: مقرر شد کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی با حضور نهادهای امنیتی و تخصصی، تشکیل و برنامه مشخص زمانبندی شده‌ای برای به‌روزرسانی این سامانه تدوین شود.

کد مطلب 5341265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      28 1
      پاسخ
      هشت سال دیگه در چنین روزی : همه خرابی ها تقصیر آقای رئیسی است، در هشت سال ریاست جمهوری اش جز خرابی چیزی نداشت!!!
    • نادر IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      طبق معمول تقصیر قبلی بود . پس این دولت محترم در این چند ماه چکار میکرد؟ در عصر اینترنت 100 روز فرصت کمی نیست .
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا بجای حل مسئله دنبال مقصرید !!! چرا مسئولین جرات عذرخواهی کردن از این ملت شریف را ندارند ؟
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اگه واقعا اینجوریه پس چرا محاکمه اش نمی کنند؟! مسخره است یه فردی یا گروهی به مردم خسارت زده بعد کسی یا قوه ای بعنوان مدعی العموم پی گیری حقوقی نمیکنه...!!!
    • نتا IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بنزین فروش ازاد بد است باید از دولت روحانی ممنون باشید
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      این همه جرم و خیانت دولتمنردان که توسط مسیولین و نمایندگان هر روز مطرح میشود چرا دادستان کل کشور رسیدگی نمیکند و چرا محاکمه نمیشوند خبرگزاری مطرح فرماییدبا توجه به رسالت ذاتی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه