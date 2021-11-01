مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نشست فوقالعاده کمیسیون انرژی برای بررسی حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس شرکت پالایش، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، مدیران سازمان پدافند غیرعامل و رؤسای تعدادی از دستگاههای امنیتی و نظارتی حضور داشتند.
وی افزود: اظهارنظر در مورد نحوه این حمله سایبری فعلاً مقدور نیست و نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، اطلاعات سرور جایگاه بلافاصله پس از این حمله، حذف و باعث بروز مشکلاتی در جایگاههای توزیع سوخت شده و نیز ارتباط جایگاهها با سامانه هوشمند سوخت بلافاصله قطع شد.
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال بررسی منشأ این حمله سایبری هستند.
نخعی با بیان اینکه برخی تصمیمگیریهای غلط در گذشته زمینهساز بروز این حمله سایبری شده است، گفت: سامانه هوشمند سوخت برای سهمیهبندی بنزین در دولت نهم راهاندازی شد. در ابتدا پیشبینیهای خوبی برای ابعاد امنیتی این سامانه صورت گرفته بود.
وی تصریح کرد: تصمیماتی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم اخذ شده بود، موجب شد سامانه هوشمند سوخت کارآیی خود را از دست بدهد. برای مدت طولانی بنزین تکنرخی در کشور عرضه و این موضوع موجب شد توجهات برای بهروزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانههای هوشمند به شدت کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندها و ارتقاء سامانه هوشمند سوخت در ابعاد امنیتی، سختافزاری، نرمافزاری و ارتباطی، گفت: مقرر شد کمیتهای با محوریت کمیسیون انرژی با حضور نهادهای امنیتی و تخصصی، تشکیل و برنامه مشخص زمانبندی شدهای برای بهروزرسانی این سامانه تدوین شود.
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