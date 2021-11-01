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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۸

معارفه عضو جدید هیأت‌مدیره همراه اول

معارفه عضو جدید هیأت‌مدیره همراه اول

حجت نیکی‌ملکی، عضو جدید هیأت مدیره همراه اول امروز معارفه شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، حجت نیکی ملکی که از سوی سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران به جای محمود کمانی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره اپراتور اول معرفی شده بود، در جلسه روز گذشته ۹ آبان ماه هیأت مدیره این اپراتور معارفه و از زحمات عضو پیشین تقدیر شد.

نیکی ملکی دانش آموخته رشته مدیریت ارشد کسب و کار(MBA) دانشگاه صنعتی شریف و دارای دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است.

ریاست مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، عضویت در هیأت مدیره مؤسسه جام جم، عضویت در هیأت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی، مدیرعاملی مجتمع رسانه ای آفاق، ریاست مرکز سرویس های فضای مجازی اطلس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و عضویت در گروه مشاوران وزارت صنایع و معادن بخشی از سوابق کاری نیکی ملکی است.

کد مطلب 5340829

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