به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روابط عمومی دیجی‌کالا در بیانه اخیر خود اعلام کرد سرویس جدید گروه دیجی‌کالا با عنوان دیجی‌کالا مهر با شروع فعالیت خود، مسیر تازه‌ای برای مهربانی برقرار کرده است تا نیکوکاران در بستری شفاف و قابل اطمینان، نیازهای مؤسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم نهاد را به دست آن‌ها برسانند و سهمی از لبخند داشته باشند.

دیجی‌کالا مهر، مسیری آسان برای نیکوکاران است تا کالاهای مطلوب و مورد نظر خودشان را بدون واسطه و با شناخت درست و مستقیم به کسانی که قصد حمایت از آن‌ها را دارند اهدا کنند. این قابلیت، به سازمان‌های مردم نهاد نیز کمک می‌کند تا کالاهای ضروری خود را از میان تنوع بالای محصولات موجود در دیجی‌کالا تأمین کنند.

یکی از چالش‌های موجود در فعالیت‌های نیکوکاری و عام المنفعه در ایران، نداشتن شناخت درست و شفاف نسبت به نیاز حقیقی جوامع در معرض آسیب است. گستره‌ی این نیازها معمولاً توسط سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات نیکوکاری شناسایی و جهت دریافت حمایت عموم جامعه اعلام می‌شود. با این حال، نبود پلتفرمی شفاف و جامع برای انجام کار نیک موجب می‌شود که نیکوکاران یا در فضایی مبهم و نامشخص اقدام به حمایت از فعالیت‌های عام‌ المنفعه کنند یا کمک‌های خود را به صورت مستقیم و با صلاحدید شخصی به افراد نزدیک خود اهدا کنند. نتیجه هر دو حالت، نه تنها به اثرگذاری در مقیاس کلان منجر نمی‌شود بلکه در بلندمدت هم می‌تواند به دلیل رعایت نشدن اصول اولیه احسان و نیکوکاری به آسیب‌های جدی در وضعیت جوامع دریافت کننده این کمک‌ها بینجامد.

شفافیت و اعتماد در مسیر تازه مهربانی با دیجی‌کالا مهر

دیجی‌کالا مهر با شعار «به مسیر تازه مهربانی بیا»، سرویس جدید گروه دیجی‌کالاست که برای پاسخ به این چالش، راهکاری مبتنی بر شفافیت و اعتماد آفرینی ارائه می‌کند. این سرویس با همکاری استارتاپ اجتماعی آگاپه (مؤسسه نیکوکاری مهر هوشمند) و به کمک سازمان‌های مردم نهاد مسیری نوآورانه، شفاف و ساده را برای انجام کارهای نیک و خیرخواهانه از طریق تأمین کالا طراحی و پیاده‌سازی کرده است.

آگاپه اولین پلتفرم هوشمند اقدامات بشر دوستانه، یک استارتآپ اجتماعی، غیرانتفاعی و مستقل است که با تلاش گروهی از کارآفرینان اجتماعی با مأموریت ایجاد شفافیت و اطمینان در عرصه اجتماعی شکل گرفته است و بستر مدیریت و سازماندهی اقدامات بشردوستانه را در قالب پلتفرم فراهم کرده است. در همکاری مشترک دیجی‌کالا مهر و آگاپه، سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسه‌های نیکوکاری توسط آگاپه اعتبارسنجی و خدماتشان ارزیابی می‌شود سپس با توجه به ارزیابی‌های انجام شده بر مبنای شفافیت در دیجی‌کالا مهر به نیکوکاران نمایش داده می‌شوند. همچنین در نهایت گزارش کالاهای اهدا شده با نظارت آگاپه و بر اساس استانداردهای تدوین شده، توسط مؤسسه‌ها تنظیم و به نیکوکاران در دیجی‌کالا مهر ارائه می‌شود. شایان ذکر است که مؤسسه مهر هوشمند (آگاپه) هیچ منفعت مالی از این طرح ندارد و تمام منافع این طرح برای مؤسسه‌های نیکوکاری و نیازمندان محفوظ است.

مسیر مهربانی در دیجی‌کالا مهر مانند خرید یک کالا در دیجی‌کالاست؛ با این تفاوت که تجربه خرید کاربران در قالب کار نیک و به مقصد مؤسسه‌های مردم نهاد و برای اهدا به گروه‌های هدف و در معرض آسیب انجام می‌شود. همچنین قیمت کالاها و اقلام لازمی که از سوی مؤسسات در پلتفرم دیجی‌کالا مهر اعلام می‌شود تفاوتی با قیمت آن کالا در پلتفرم اصلی دیجی‌کالا ندارد. گردش مالی برای اهدای کالاهای خریداری شده در بستر دیجی‌کالا به این صورت است که کمیسیون خریدها مستقیماً به صندوق مهر دیجی‌کالا واریز می‌شود و به صورت فصلی برای امور نیکوکاری صرف می‌شود. به این ترتیب سودی از فروش کالاها به دیجی‌کالا تعلق نمی‌گیرد. همچنین هزینه‌ی تأمین، جمع‌آوری و ارسال کالاهای اهدا شده به مؤسسه‌های نیکوکاری و دریافت گزارش فصلی از مؤسسات بابت اقلام خریداری شده توسط نیکوکاران، بر عهده دیجی‌کالاست و این موارد هزینه مازادی برای کاربران ندارد.

مصطفی شعبانپور، مسؤول واحد مسؤولیت‌های اجتماعی دیجی‌کالا درباره‌ی راه‌اندازی دیجی‌کالا مهر به‌عنوان سرویس جدید گروه دیجی‌کالا گفت: «مهم‌ترین دغدغه کاربرانی که به دنبال مسیری مطمئن برای حمایت از مؤسسه‌های نیکوکاری و مردم نهاد هستند دسترسی به فضای شفاف برای تأمین نیاز گروه‌های مختلف جامعه و برخورداری از قدرت انتخاب از میان حوزه‌های متنوع اجتماعی و محیط زیستی است. دیجی‌کالا مهر مصداق یک فعالیت استاندارد در حوزه مسؤولیت اجتماعی است که بر ماهیت کسب‌وکار آنلاین دیجی‌کالا منطبق است. بسیار خوش‌بین هستیم که با همکاری آگاپه و حمایت و استقبال کاربران و همچنین همراهی مؤسسه‌های مردم نهاد در پلتفرم دیجی‌کالا مهر بتوانیم به افزایش سرمایه‌های اجتماعی در ایران کمک کنیم و مسیری شفاف و قابل اعتماد برای نیکوکاری بسازیم.»

قدم گذاشتن در مسیر مهربانی در دیجی‌کالا مهر روند ساده‌ای دارد:

مشابه ورود به حساب کاربری دیجی‌کالا وارد دیجی‌کالا مهر شوید؛

مؤسسه دلخواه خود را انتخاب کنید و دکمه «جزئیات بیشتر و حمایت» را کلیک کنید؛

کالاهای اعلام شده توسط آن مؤسسه را انتخاب کنید؛

از طریق شیوه‌های پرداخت، مبلغ هدایای انتخابی خود برای نیکوکاری را پرداخت کنید؛

کالاهای اهدایی حداکثر تا ۷ روز پس از سفارش به مؤسسه انتخابی ارسال می‌شود.

مؤسسات و سازمان‌های مردم نهاد فعال در بستر دیجی‌کالا مهر به هفت دسته تقسیم می‌شوند؛ تحصیل و سوادآموزی، سلامت و درمان، کارآفرینی و اشتغال، خدمات اجتماعی، محیط زیست و حیوانات، فرهنگ و هنر و امور مذهبی و نیکوکاری. حامیان می‌توانند با توجه به دغدغه و تمایل خود نسبت به تأمین نیازهای هر کدام از مؤسسات فعال در هر کدام از این حوزه‌ها اقدام کنند. مؤسسه‌هایی مانند محک، کهریزک، مهر گیتی، انجمن حمایت از کودکان کار و سازمان مردمی حفاظت از حیوانات و محیط زیست برخی از این مؤسسه‌ها هستند که روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شود.

هدف اصلی دیجی‌کالا مهر نشان دادن اهمیت کار نیک به‌عنوان یک کار تخصصی و فراهم کردن مسیری هدفمند و شفاف برای مهربانی است. دیجی‌کالا امیدوار است که با راه‌اندازی این سرویس، مشارکت خیرین در کار نیک با مسیری ساده‌تر و با اعتماد بیشتر به طور روز افزون افزایش یابد و لبخند بیشتری در انتظارشان باشد.

دیجی‌کالا مهر از آدرس http://mehr.digikala.com در دسترس کاربران است.

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