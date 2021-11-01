آینده معاونت قرآن و عترت ارشاد؛ تعیین سرپرست یا تغییر ساختار؟

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته عبدالهادی فقهی زاده با کارکنان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خداحافظی کرد و رسماً هفتم آبان ماه از این معاونت رفت. شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که برنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان جامعه قرآنی، تأسیس و راه اندازی سازمان جامعی برای امور قرآنی کشور می‌باشد.

این مساله از ابتدای تأسیس معاونت قرآن و عترت تا کنون موضوع مباحثه جامعه قرآنی و مسئولان امر بوده است که آیا وجود یک سازمان مجزا در امور قرآنی می‌تواند مورد توجه ویژه و هم افزایی بیشتر فعالیت‌های قرآنی شود یا نه، حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم و تا پایان سال ۱۴۰۰ این امر محقق خواهد شد.

این در حالی است که با پایان مأموریت معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر این معاونت بدون هیچ مدیری اداره می‌شود.درنگ به وجود آمده در معرفی رسمی معاون جدید یا سرپرست آینده فعالیت‌ها در این حوزه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. از آنجایی که شنیده‌ها انحلال معاونت قرآن و عترت را تا پایان سال خبر می‌دهد به نظر می‌رسد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها به انتصاب سرپرستی در این معاونت بسنده خواهد کرد.

مسأله‌ای که با انتصاب سرپرست اتفاق خواهد افتاد این است که تا مشخص شدن مدیر اصلی، فعالیت‌ها پیشرفتی نخواهد داشت و سرپرست در بهترین حالت به حفظ وضع وجود خواهد پرداخت، مسأله‌ای که چندان با برنامه‌های اعلامی محمدمهدی اسماعیلی منطبق نیست.

سوال این است که فعالیت‌های معاونت قرآن به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ تا چند روز دیگر این معاونت بدون سرپرست و مدیر باید به فعالیت‌های خود بپردازد؟

تأخیر در معرفی سرپرست آسیب‌هایی از جمله بلاتکلیف شدن بدنه کارشناسی این معاونت را به دنبال دارد. این بلاتکلیفی در هفته‌های اخیر باعث شده تا شاهد کمترین خروجی‌های خبری از بالاترین نهاد قرآنی کشور در بخش دولتی باشیم و بسیاری از رویدادها فصل اجرا شدنشان را در انتظار تعیین تکلیف معاون یا سرپرست جدید و یا ایجاد ساختار جدید سپری کنند.

برگزاری مسابقات قرآن مؤسسات قرآنی، اجرای آزمون سراسری حفظ قرآن و مشخص کردن نسبت آن با آزمون‌های عمومی حفظ قرآن (که محل چالش جدی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و وزارت ارشاد شده است)، جشنواره آیات، کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، بیمه فعالان قرآنی و … از مهم‌ترین رویدادها و مسائلی است که به نظر می‌رسد در بلاتکلیفی تعیین تکلیف معاونت منتظر اجرا باقی مانده‌اند.