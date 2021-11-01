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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اعزام نمایندگان صندوق رفاه به دانشگاهها برای بررسی مشکلات رفاهی

اعزام نمایندگان صندوق رفاه به دانشگاهها برای بررسی مشکلات رفاهی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از اعزام نمایندگان صندوق رفاه به دانشگاه ها برای احصاء مسائل و مشکلات رفاهی مرتبط با دانشجویان خبر داد.

مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکار صندوق رفاه دانشجویان برای کمک به کسری ظرفیت خوابگاهی دانشگاه ها با توجه به حضوری شدن آموزش گفت: با توجه به اینکه شرایط و امکانات دانشگاه ها با یکدیگر متفاوت است بنابراین روسای دانشگاه‌ها باید براساس شرایط دانشگاه و خوابگاه خود در این زمینه تصمیم گیری کنند تا دانشجویان با کمترین مشکلی مواجه نشوند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی صندوق رفاه دانشجویان برای کمک به دانشگاه ها افزود: دانشگاه هایی که دارای مشکل در زمینه خدمات رفاهی هستند، می توانند مسائل و مشکلات خود را در حوزه های مختلف به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منتقل کنند، سپس نمایندگانی از صندوق برای بررسی و احصاء مشکلات به دانشگاه مذکور اعزام می شوند و پس از بررسی و جمع بندی، مشکلات مربوطه در هیات رئیسه صندوق رفاه دانشجویان مطرح شده و کمک های لازم صورت می گیرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وام های دانشجویی گفت: ثبت نام وام های دانشجویی نیز آغاز شده است، تصمیم داریم هیچ لیست وامی از سوی دانشگاه و دانشجویان بی پاسخ نماند و هیچ دانشجوی وام‌گیرنده واجد شرایطی از وام محروم نشود.

وی ادامه داد: همچنین هماهنگی های لازم نیز با ارگان های مربوطه، سازمان امور دانشجویان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته است.

کد مطلب 5340938
زهرا سیفی

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