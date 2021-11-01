  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵

عامل قطع درختان جنگلی در دزفول دستگیر شد

عامل قطع درختان جنگلی در دزفول دستگیر شد

دزفول- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از دستگیری متخلف قطع درختان جنگلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قپانچی پور درباره جزئیات خبر اظهار کرد: در پی گزارش دریافتی از حامیان محیط زیست مبنی بر قطع درختان در حاشیه مزارع مشرف به جنگل‌های زاویه شهرستان دزفول، محیط بانان این اداره بلافاصله وارد عمل شده و در اقدامی فوری نسبت به توقیف کامیون حامل چوب این درختان در مسیر انتقال گشتند.

وی، قطع هرگونه اشجار جنگلی را ممنوع اعلام کرد و گفت: هر درخت به‌عنوان یک موجود زنده علاوه بر فواید فراوان برای انسان‌ها به‌عنوان زیستگاه و مأمنی برای حیات‌وحش محسوب گشته که حفاظت و نگهداری از درختان ضروری و برای عموم مردم واجب است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول تأکید کرد: درختان قطع شده از گونه پده بوده و متهم برای رسیدگی به تخلف صورت گرفته به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5340964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها