عامل قطع درختان جنگلی در دزفول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قپانچی پور درباره جزئیات خبر اظهار کرد: در پی گزارش دریافتی از حامیان محیط زیست مبنی بر قطع درختان در حاشیه مزارع مشرف به جنگل‌های زاویه شهرستان دزفول، محیط بانان این اداره بلافاصله وارد عمل شده و در اقدامی فوری نسبت به توقیف کامیون حامل چوب این درختان در مسیر انتقال گشتند.

وی، قطع هرگونه اشجار جنگلی را ممنوع اعلام کرد و گفت: هر درخت به‌عنوان یک موجود زنده علاوه بر فواید فراوان برای انسان‌ها به‌عنوان زیستگاه و مأمنی برای حیات‌وحش محسوب گشته که حفاظت و نگهداری از درختان ضروری و برای عموم مردم واجب است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول تأکید کرد: درختان قطع شده از گونه پده بوده و متهم برای رسیدگی به تخلف صورت گرفته به مراجع قضائی معرفی شد.