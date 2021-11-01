جشن بزرگ فرهنگ و هنر تبرستان در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع با اظهار اینکه جشن بزرگ فرهنگ و هنر تبرستان با حضور فرهیختگان و هنرمندان مازندرانی در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود، گفت: طبق مصوبه ستاد بزرگداشت هفته مازندران و با همکاری شورای تشکل‌های مازندرانی‌های مقیم پایتخت، جشن بزرگ فرهنگی و هنری با حضور نخبگان، فرهیختگان، هنرمندان و مازندرانی‌های تهران در روز دوازدهم ماه جاری در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

زارع افزود: این جشن شامل برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری می‌باشد که توسط هنرمندان مازندرانی اجرا خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: قرار است در این جشنواره، نمایشگاهی نیز از توانمندی‌های مازندران در زمینه‌های گوناگون، از جمله صنایع دستی و مصنوعات هنری نیز برپا شود.

شایان ذکر است: هفته بزرگداشت مازندران هرساله از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ آبان با اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی هنری در سراسر استان برگزار می‌شود.