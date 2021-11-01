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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۱۴

در آمل؛

رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور آغاز شد

رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور آغاز شد

آمل- مرحله رفت رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در شهرستان آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه الف تیم فولادین ذوب آمل، شهرداری مسجد سلیمان، رعد پدافند ارتش و شهدای امین آباد ری حضور دارند و رقابت‌ها صبح دوشنبه در آمل آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور محدود تماشاگران در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل در حال برگزاری است. در رقابت‌های این گروه در نخستین دیدار تیم شهرداری مسجد سلیمان به مصاف رعد پدافند ارتش می‌رود و فولادین ذوب آمل به دیدار تیم شهدای امین آباد ری خواهد رفت.

در دیگر دیدارها شهدای امین آباد ری با رعد پدافند ارتش و فولادین ذوب آمل با شهرداری مسجد سلیمان دیدار خواهند کرد. در آخرین دیدارها هم عصر دوشنبه تیم فولادین ذوب آمل با رعد پدافند ارتش و شهدای امین آباد ری با شهرداری مسجد سلیمان به روی تشک خواهند رفت.

کد مطلب 5340992

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