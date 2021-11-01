توانبخشی شناختی اختلال گفتار در بیماران سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دکتر میرهادی سید عربی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: سکته مغزی یکی از علل اصلی مرگ ‌و میر و ایجاد ناتوانی در سنین مختلف به ویژه در بزرگسالی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه از این رو پژوهشی با هدف توانبخشی شناختی اختلال گفتار دربیماران سکته مغزی را اجرایی کردیم، افزود: این پژوهش نشان داد که با استفاده از شکل و محل قرارگرفتن الکترود ها و عبور میزان جریان دهی برحسب مشخصات و آناتومی بیماران مبتلا به سکته مغزی در جمجمه آنان، می توان نسبت به بهبود افزایش توانبخشی شناختی اختلال گفتار در این گروه بیماران امیدوار بود.

مجری این طرح پژوهشی خاطر نشان کرد: برخی ازافرادی که دچار سکته مغزی می‌شوند ممکن است با اختلالات زبانی (آفازیا ) مواجه می شوند که دراین حالت آنها توانایی تولید کلام یا درک زبان را ندارند یا آنکه با هر دو مشکل روبرو خواهند شد.

وی یادآور شد: دراین طرح ابتدا با اجرای روش های مختلف بر روی بیماران مبتلا به سکته مغزی و اختلال آفازیا از بیمارستان امام رضا (ع) تبریز و مقایسه آن‌ها ، راهکارهای مناسب جهت تشخیص ضایعه انتخاب شد و با ارائه شیوه های پیشنهادی این فرآیند به خوبی بهبود پیدا کرد.

مجری این طرح تحقیقاتی عنوان کرد: نتایج مطالعات و شبیه سازی در روند آزمایشات و بررسی های میدانی روی تصاویر MRI مغزی چند بیمار سکته مغزی مبتلا به آفازیا بواسطه شکل‌های الکترودی مختلف و همچنین جریان دهی متفاوت نشان داد که اجرای این اقدامات می تواند باعث بهبود فرآیند توانبخشی شده و میزان مؤثر بودن آن را به طور چشمگیری افزایش دهد.

وی با بیان اینکه نتایج این طرح پژوهشی درنشریات معتبربین المللی منتشرشده است، اضافه کرد: نتایج بدست آمده از اجرای این طرح پژوهشی نشان می دهد، بهبود قدرت تکلم بیماران تحت درمان با دستگاه بیشترازبیماران بدون دریافت این شیوه درمانی است.